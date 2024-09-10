他のフットウェアスタイルですでに人気のあった、キレと反発力に優れたZoom Airが、2010年にペガサスにも採用された（そして今日に至るまで、ペガサスのAirとして愛用され続けている）。 その後、アッパーの通気性が強化されたり、洗練されたデザインでシリーズの外観がリフレッシュされたりなど、数々のアップデートが行われた。 35番目のエディションでは、シューズに沿った曲線をつけたユニットにフルレングスのZoom Airが初めて導入された。 ではペガサスの人気に衰えはなかっただろうか？ 結果、12か月で実に1,200万足の販売が達成されたのだ。

その後20年間にわたり、ペガサスはランナーのための信頼できる人気アイテムとして、その地位を確立してきた。一方、Nikeデザインチームはアスリートと共にイノベーションにこだわり、性能を微調整することで、ペガサスを1つの高性能シューズから、あらゆるランニングに対応したソリューションを備えたシューズシリーズへと拡大していった。