ナイキ コービー 10 プロトロ：2015年のデザインをアップデート

コービー 10は発売当時、トラクション性能においてトップクラスと見なされていた。だがそれは、製品開発チームが指摘したように「当時の基準」でしかない。

製品開発チームは、プロトロの開発過程でオリジナルモデルのトラクションパターンの着用テストを実施した。しかし、評価は期待した水準に届かなかったため、オリジナルの設計データに立ち返った。

そこで非常に興味深いものが明らかになった。オリジナルのアウトソールは、Nike Sport Research Labの動作データをもとに設計されたトラクションパターンを採用しており、決して思いつきでデザインされたものではなかった。プロトロでは、その開発アプローチを再び取り入れている。ブレードはかかとから前足部に向かって配置され、内側および外側へのブレを抑制。それと直交するブレードが、前後方向のストップ動作をサポートする。見た目は異なっていても、その根底にあるロジックはオリジナルから変わっていない。

開発の第1段階から第2段階にかけて実施した着用テストでは、トラクション評価が大幅に向上した。

「明確な意図を持って設計し、その裏付けとなる科学的な根拠もありました」と、コービー製品開発チームのメンバーの1人は語っている。