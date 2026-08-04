ナイキ コービー 10 プロトロ：2015年のデザインをアップデート
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コービー・ブライアントが初めてコービー 10に足を踏み入れてから10年以上の歳月が経った今、コービー 10 プロトロが進化して再登場。通気性を高めた柔軟なメッシュアッパー、改良されたクッショニングとトラクションシステムを搭載した、現代のゲームに対応する一足。
ナイキ コービー 10 プロトロが登場。2015年に初登場したコービー 10が、アッパー、クッショニング、トラクション、アウトソールをアップデートしたプロトロ（パフォーマンスレトロ）として復活。ただの復刻ではなく、シューズのあらゆるパーツを徹底的に見直し、テストを重ねてアップグレードされた一足だ。
この記事のポイント
- ナイキ コービー 10 プロトロは、刷新したエンジニアードメッシュのアッパーを採用し、通気性と柔軟性が向上している。
- ミッドソールには、従来のフォームに代わってCushion 3.0を採用。さらに、新しいフルレングスのZoomストロベルと組み合わせることで、コートとの接地感と反発力を向上させた。
- アウトソールのトラクションパターンは、オリジナルのデザインコンセプトを受け継ぎながら、コンピュテーショナル デザインを用いて再設計されている。
- コービー 10を象徴するディテールであり、安定性を高める前足部のカーボンファイバー製ウイングは、そのまま受け継がれている。
- Flyknit仕様のコービー 10 プロトロも2027年に発売される予定だ。動きに馴染むフィット感を実現するとともに、足裏にはCushlon 3.0に代えてZoomXフォームを採用している。
- コービー 10 プロトロで最初にリリースされるカラーはハロー。今後はクラシックなカラーを含む多数のカラーが展開される予定である。
ナイキ コービー 10 プロトロの新機能は？
プロトロの開発プロセスには明確な方針がある。コービーの製品開発チームは次のように語っている。
「プロトロモデルを開発するたびに、シューズのあらゆる部分に手を加えることを目指しています。アッパーから足裏に至るまで、すべての進化に意味を持たせたいと考えています」
コービー 10で刷新されたポイントと、その意図を紹介しよう。
アッパー：通気性と柔軟性がさらにアップ
コービー 10のオリジナルモデルでは、コービーシリーズで初めて、シームレスなテキスタイルアッパーが採用された。プロトロも、そのコンセプトを受け継ぎながら、さらなる進化を遂げている。エンジニアードメッシュは、形状に合わせた補強構造を採り入れて再設計。これにより、つま革とシューズ側面にはメッシュ部分が外から見える構造となった。レイヤー構造がひと目でわかり、曲げた瞬間に違いを実感できる。
コービーの製品開発チームは、その設計思想について次のように説明している。「必要な要素だけを残しながらも、サポート性はそのままに、通気性を向上させることを目指しました」
前足部にはフィットバンドを配置し、素材を削減しながらも安定性を確保している。通気性を高めても、足の固定感を損なわない設計だ。さらに、前足部の靴型をわずかに広げることで、ゆとりを持たせている。
ミッドソール：Cushion 3.0とフルレングスのZoomストロベル
コービー 10のオリジナルモデルでは、LunarlonフォームとかかとのZoomバッグが採用されたが、プロトロでは、これをCushlon 3.0へと刷新。反発力を高めた新しいフォームを、柔らかく仕上げた外側のフレームで包み込む構造になっている。TPU（熱可塑性ポリウレタン）製のランドが荷重時にフォームをしっかり支えることで、柔らかいフォームでもエネルギーを吸収するのではなく、反発力を発揮できるようになっている。
最も大きなアップデートは、フルレングスのZoomストロベルだ。これはインソールに組み込まれた薄型のクッショニング層で、ソールの下側に配置されたZoomバッグよりも足に近い位置にある。足裏全体、とりわけオリジナルモデルでは長時間の使用時にクッション性が物足りなく感じられることもあった前足部で、優れた反発力とクッション性を発揮する。その効果は他のNikeバスケットボールシューズで実証済みである。このアップデートにより、コービー 10 プロトロのソール構造は現代仕様へと進化した。
アウトソール：ジェネレーティブ トラクション、現代のゲームに合わせてアップデート
コービー 10は発売当時、トラクション性能においてトップクラスと見なされていた。だがそれは、製品開発チームが指摘したように「当時の基準」でしかない。
製品開発チームは、プロトロの開発過程でオリジナルモデルのトラクションパターンの着用テストを実施した。しかし、評価は期待した水準に届かなかったため、オリジナルの設計データに立ち返った。
そこで非常に興味深いものが明らかになった。オリジナルのアウトソールは、Nike Sport Research Labの動作データをもとに設計されたトラクションパターンを採用しており、決して思いつきでデザインされたものではなかった。プロトロでは、その開発アプローチを再び取り入れている。ブレードはかかとから前足部に向かって配置され、内側および外側へのブレを抑制。それと直交するブレードが、前後方向のストップ動作をサポートする。見た目は異なっていても、その根底にあるロジックはオリジナルから変わっていない。
開発の第1段階から第2段階にかけて実施した着用テストでは、トラクション評価が大幅に向上した。
「明確な意図を持って設計し、その裏付けとなる科学的な根拠もありました」と、コービー製品開発チームのメンバーの1人は語っている。
変わらない点は？
ランドの下の小指側に配置されたカーボンファイバー製前足部ウイングは、オリジナルモデルと変わらない。切り返し時の横方向の安定性を高めるこのパーツは、これはコービー 10を象徴する構造ディテールのひとつであり、プロトロにもそのまま受け継がれている。
コービーならではのメッセージも受け継がれている。それは、コービーが自身のシグネチャーシューズのさまざまなモデルのミッドソールにエンボス加工でひそかに刻んできた、「Endure and Conquer（耐え抜き、勝ち取る）」という言葉だ。
コービー 10 プロトロ：エンジニアードメッシュとFlyknitの違い
コービー 10 プロトロは、2種類のアッパー構造で展開。求める性能に応じて、自分に合った一足を選ぼう。
エンジニアードメッシュ仕様は、日々のプレーで活躍するモデルだ。優れたクッショニングと反発力を備え、プレーを想定して設計されている。また、アッパーのプリントや加工によってカラーごとのストーリーが表現されており、その外観がこのモデルの特徴を大きく表している。
Flyknit仕様は、エリート仕様として設計されたモデルだ。アッパーは足をより正確に包み込み、クッションではなくZoomXを採用したクッション性はより軽く、足元の反発力を向上させます。また、調節可能なケーブルでフィット感を細かく調整できます。
プロダクトチームは、コービーシリーズにおけるFlyknitの位置付けをその原点にまで遡って検証しました。
「エリートモデルは、プレーオフの時期に向けて登場したようなものです」とコービープロダクトマネージャーのインディ・アシュフォードは述べています。「コービーは、たとえ一瞬でも優位に立てるような状態を常に求めていました。例えば、より素早くターンできたり、あるいは反応をほんの少し速くできたりするような状況です。」
ナイキ コービー 10 プロトロの発売日
コービー 10 プロトロは、2026年から2027年にかけてリリースされています。最初に発売されるのはエンジニアードメッシュのバージョンで、Flyknitモデルは2027年に発売予定です。発売日は、各リリースの前にNike SNKRSとNike.comで発表されます。
ナイキ コービー 10 プロトロ：よくある質問
コービー 10 プロトロの発売日は？
コービー 10 プロトロは、2026年と2027年にリリースされています。最初に発売されるのはエンジニアードメッシュのバージョンで、Flyknitモデルはその後に発売予定です。具体的な日付は、各リリースの前にNike SNKRSとNike.comで発表されます。
コービー 10 プロトロはどのカラー展開で発売されますか？
コービー 10 プロトロの確定カラー展開には、ハローとブルーラグーンが含まれます。他のカラーは、発売スケジュールに合わせて発表されます。
コービー 10 プロトロのエンジニアードメッシュとFlyknitの違いは？
エンジニアードメッシュのバージョンは、Cushion 3.0フォームとフルレングスのZoomストロベルを採用しています。よりグラフィックを重視したオプションで、低価格帯です。Flyknitバージョンには、ZoomXフォームが追加され、より軽量で反発性に優れた履き心地になっています。ゾーンごとに特化したFlyknit構造により動きに合わせたフィット感が得られ、調節可能なケーブルでしっかりと足を固定。
コービー プロトロのリリースとは？
コービー プロトロのリリースは、コービー・ブライアントのオリジナルシグネチャーシューズのアップデート版です。各プロトロのモデルは、コービーシリーズの既存のシルエットやオリジナルのデザインを維持しつつ、新しいフォーム、素材、トラクションといった最新のパフォーマンステクノロジーを適用しています。コービー プロトロのリリースには、コービー 1、3、4、5、6、8、9、11、そして今回の10が含まれます。
コービー 10に隠された言葉は？
この隠された言葉は、コービー・ブライアントがコービー 5からシューズに刻み始めたものです。コービー 10には、「Endure and Conquer」というコードが刻まれています。ミッドソールにエンボス加工され、プロトロに引き継がれています。