バスケットボールシューズ「LeBron Soldier」の歴史とレガシー

レブロン・ジェームズがLeBron Soldierシューズを履いて発揮する革新的なパフォーマンスは、2世代にわたるバスケットボールファンによって見守られてきた。

最初は、2007年のイースタン・カンファレンスのファイナルで、クリーブランド・キャバリアーズが苦戦を強いられたとき。 ズーム ソルジャーを履いたジェームズは、第5戦で25得点を決め、ダブルオーバータイムの末にチームを勝利に導いた。

2度目は、2016年のNBAファイナル。 ソルジャー 10を履いたジェームズは、3連勝に貢献し、クリーブランドに再び優勝をもたらした。 ジェームズは、クリーブランドをリーグの王座に就かせただけではない。Soldierを、多くのファンにとって伝説的なバスケットボールシューズへと格上げしたのだ。

ジェームズのシューズの設計に携わるNikeフットウェアデザイナーのジェイソン・ペトリによれば、Soldierシリーズの出発点には明白な目的があった。それは、コートで安定感のある快適な履き心地を提供する軽量シューズを作ること。

「レブロン・ジェームズの足をしっかり固定することを念頭に置いてすべての要素が作られています。シューズ制作のベースに固定感の確保を置き、足をしっかり保護してホールドするシューズを目指しました」これは、シューズのしっかりとしたフィット感についてペトリが語った話だ。

「プレーオフモード、チームシューズ、FlyEase、ストラップ、シューレース構造。長い年月の間にさまざまなアレンジが施されてきましたが、Soldierは常にレブロン・ジェームズの全力を引き出すためのツールとなりました。 Soldierがあったからこそ、数々のパフォーマンスによって彼の伝説が形成されたんです」

2020年8月1日のレブロン ソルジャー 14の発売を目前に控えた今、2005年以降のLeBron Soldierシリーズの歴史と進化をチェックしよう。