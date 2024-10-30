マイケル・ジョーダンの最新シグネチャーシューズをチェック：エア ジョーダン 39

トッププレーヤーは常に先へ進もうと努力するが、それはシューズのクリエイターも同じだ。 Nikeの名高いAir Jordanシリーズの最新モデル、エア ジョーダン 39は、パフォーマンス重視のデザインがさらに進化し、アスリートがトップの座を維持できるようサポートする。

Nikeはマイケル・ジョーダンの最新シグネチャーシューズの開発にあたって、トレードマークのクロスステップから着想を得た。 ブランドが目指したのは、プレーヤーがより効果的かつ反射的に方向転換できるようなシューズを作ること。

そして、2024年7月23日に発売されたのが、反発力に優れたクッショニングが特徴のパワーコンビともいえる、フルレングスのZoomXフォームとAir Zoomを搭載した初めてのバスケットボールシューズだ。 軽量のZoomXフォームは、エリートランナーが愛用するシューズに欠かせないパーツ。Air Zoomはエア ジョーダン 12からAir Jordanシリーズに搭載されている。 急な方向転換には安定性が欠かせないため、プレーヤーの足をしっかりホールドできるよう、アッパーのパネルにはレザーのオーバーレイを採用した。

Air Jordanシリーズの他のモデルよりもデザインがシンプルなこのシューズは、レッド、ブラック、ホワイトなどの9色展開。 「エア ジョーダン 39では、形やバランス、佇まいなどにこだわりました」こう説明するのは、Jordanブランド、パフォーマンスフットウェア部門のシニアデザインディレクター、ジョエル・グリーンスパンだ。 「過剰に見た目にこだわったものは作りたくありませんでした。 言い換えれば、テクノロジーを視覚的に表現したくなかったのです」