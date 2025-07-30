発売されるジャ 3は史上最もモラントのこだわりを詰め込んだシューズ

その後、ジャは家族とともに米ナイキ本社（オレゴン州ビーバートン）を訪れ、打ち合わせで詳細を練り上げた。セッション中、ジャはただ意見を出すだけではなかった。積極的に打ち合せに関わり、デザインチームと並んでホワイトボードにアイデアを書き出し、スプレーペイントで実際に絵を描いたのだ。この異例のデザインプロセスが、これまでにない新たな創造のきっかけとなった。そして誕生したのが、ジャ シリーズ史上最もパーソナライズされたシューズだ。

ジャは、ユニークなスウッシュを描いた。意図的に角度を付け、大胆なデザインに仕上げたのだ。ネトンコメはすぐにそれに気づいた。その角度は、ジャの頭文字である「J」の傾きを表現したものだった。そのすぐ隣に「A」が描き足されたことで、ナイキのシグネチャーとジャ（"JA"）の個人的なマークを結びつける、運命的なデザインが誕生した。ジャ 3の際立つディテールは、ジャ自身が最初に思い描いたものだ。

Nike Basketball初のZ世代を代表するアスリートとして、ジャはゲームの常識だけでなく、制作プロセスそのものを塗り替えている。そして今、どんなプレイヤーでも自信を持ってコートに立てる一足を生み出している。