Nikeから最先端のエア ジョーダン 40が登場

ハイカットの高さは一部の過去モデルよりやや低めながら、多方向への動きにも対応できる優れたサポート力をキープします。流れるようなシルエットが印象的な一足。その前面中央には、伝統を受け継ぐジャンプマン ロゴが配されています。

そしてもちろん、現代的なスタイルも、このシューズの大きな魅力です。すっきりとしたシルエットは、伝統的なエア ジョーダンのスタイルを踏襲しつつ、フォルムに進化をもたらしています。数十年にわたる偉大な歴史へのさりげないオマージュとして、シューズのロゴはすべて40度の角度でデザインされています。このデザインモチーフは、アウトソールのトラクションパターンにも反映されています。

今シーズン、コートでエア ジョーダン 40を目にすることになるでしょう。「今シーズンエア ジョーダン 40を履いてコートに立つのが待ちきれません」と話すのは、バスケットボール界のスター選手であり、Jordanブランドアスリートの、パオロ・バンケロ。「このシューズはまさに現代のバスケットボールスタイルのために設計され、Jordanファミリーの一員ならではの革新的なエッジを備えています。機能性へのこだわりが、偉大さの究極のシンボルであるJumpmanを誇りを持って継承し続ける私のプレーを、次のレベルへ引き上げてくれるはずです」

エア ジョーダン 40は、全9色のカラー展開。チームカラーに合わせたり、自分の個性を表現したり、幅広いスタイルに対応します。このシューズはプレーを想定して設計されていますが、長時間立ちっぱなしの日でも快適に過ごせるサポート力とスタイル性を兼ね備えています。

新しいエア ジョーダン 40は、2025年7月12日より、jordan.comと一部販売店で発売されます。