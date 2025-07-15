Nikeから最先端のエア ジョーダン 40が登場

次世代のプレーヤーのためにデザインされたエア ジョーダン 40
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バスケットボール向けのシューズで、優れた反発力を発揮するクラシックなスタイルが特徴です。
最高レベルのバスケットボールシューズは、プレー中の心強い味方。迷いのないジャンプ、ストップ、方向転換を支えてくれます。意識は常にプレーに。足元に気を取らせない、それが真に優れた一足です。
ナイキのエア ジョーダンは、40年にわたりコートで愛されてきた定番であり、スタイルを妥協せず革新的なテクノロジーを追求し続けてきました。進化を止めない。その姿勢こそが、「エア ジョーダン」が最高のシューズであることの証です。そして今、エア ジョーダンシリーズに最先端の新モデル「エア ジョーダン 40」が加わりました。
ジョーダンのレガシーを受け継ぎながらも、さらなる進化を遂げたエア ジョーダン 40は、圧倒的な存在感で、他の追随を許しません。コートを爆発的な加速で駆け抜け、相手を軽々とかわす。そんなプレーを支える反発力こそが、エア ジョーダン 40の真骨頂。
エア ジョーダン 40は、40年前にマイケル・ジョーダンが初めて履いたアイコニックなエア ジョーダンを現代的にアップデート。過去へのオマージュをさりげなく取り入れながら、次世代のプレーヤーにふさわしい進化を遂げています。
フルレングスのNike ZoomXフォームとフルZoom Strobelを搭載したシューズは、Nike史上エア ジョーダン 40が初めてです。クッショニングテクノロジーをアッパーのすぐ下に配置することで、これまでにない反発力を実現しています。ZoomXフォームは、Nikeが誇る最も軽量かつ推進力のあるフォームで、85％のエネルギーリターンを発揮し、常に力強いプレーを支えます。
このフォームは、ナイキ アスリートによる記録的なパフォーマンスを支えたことで、すでに大きな注目を集めています。Zoom Strobelとの相乗効果により、軽量で弾むような履き心地を実現。コートでの爆発的な動きをサポートします。Jordanブランドのデザイン最高責任者であるジェイソン・メイデンは、このシューズを「未来のエア ジョーダン」と呼んでいます。
コート上でグリップ力は不可欠。エア ジョーダン 40は、40度の角度を取り入れた独自のトラクションパターンをアウトソールに採用し、瞬時のスタート、ストップ、方向転換を可能にします。シューズのウェビングは、全方向から包み込むようにしっかりと足をホールド。高速での切り返し時にも、シューズが動きにしっかり追従。足との一体感を高めます。
ハイカットの高さは一部の過去モデルよりやや低めながら、多方向への動きにも対応できる優れたサポート力をキープします。流れるようなシルエットが印象的な一足。その前面中央には、伝統を受け継ぐジャンプマン ロゴが配されています。
そしてもちろん、現代的なスタイルも、このシューズの大きな魅力です。すっきりとしたシルエットは、伝統的なエア ジョーダンのスタイルを踏襲しつつ、フォルムに進化をもたらしています。数十年にわたる偉大な歴史へのさりげないオマージュとして、シューズのロゴはすべて40度の角度でデザインされています。このデザインモチーフは、アウトソールのトラクションパターンにも反映されています。
今シーズン、コートでエア ジョーダン 40を目にすることになるでしょう。「今シーズンエア ジョーダン 40を履いてコートに立つのが待ちきれません」と話すのは、バスケットボール界のスター選手であり、Jordanブランドアスリートの、パオロ・バンケロ。「このシューズはまさに現代のバスケットボールスタイルのために設計され、Jordanファミリーの一員ならではの革新的なエッジを備えています。機能性へのこだわりが、偉大さの究極のシンボルであるJumpmanを誇りを持って継承し続ける私のプレーを、次のレベルへ引き上げてくれるはずです」
エア ジョーダン 40は、全9色のカラー展開。チームカラーに合わせたり、自分の個性を表現したり、幅広いスタイルに対応します。このシューズはプレーを想定して設計されていますが、長時間立ちっぱなしの日でも快適に過ごせるサポート力とスタイル性を兼ね備えています。
新しいエア ジョーダン 40は、2025年7月12日より、jordan.comと一部販売店で発売されます。