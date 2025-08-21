コービー 3 プロトロ：アイコニックな一足に現代的なテクノロジーを取り入れたNikeのアプローチ

ナイキのデザイナーは、コービーのMamba Mentalityの不屈の精神を反映した厳格なプロセスで、コービー 3 プロトロに対して5回のテストを実施した。テストでは男性と女性、両方のアスリートに参加してもらい、幅広いプレイスタイルにわたって偏りのない意見を収集。その結果は驚くべきものだった。



「新しいプロトロのサンプルとオリジナルモデルを比較してテストしたところ、15人のテスターのうち12人が新設計のプロトロを好みました」とダナムは語る。「その時、私たちは特別なシューズが誕生したことを知ったのです」



ローカットに慣れているバスケットボールプレーヤーにとって、プロフト⁠3のミッドカットは変化を意味する。しかし、試してみる価値はある。「驚くほど多くのプレーヤーが、より安心感を感じ、しかも動きやすいと話してくれました」とダナムは言う。「ローカットに慣れているアスリートでさえ、すぐに適応し、サポート性を高く評価しました」

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