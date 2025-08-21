コービー 3 プロトロ：アイコニックな一足に現代的なテクノロジーを取り入れたNikeのアプローチ

コービー 3 プロトロ：最新テクノロジーを取り入れてアイコニックなシューズを再構築
製品ニュース
現代のゲームに合わせて再設計されたコービー 3 プロトロは、本気でバスケットボールに取り組むプレイヤーのために作られたシンプルで無駄のないシューズ。異次元の反発力、トラクション、快適性を提供する。
コービー 3 プロトロの登場には、コービーの伝説的な歴史に敬意を表すること以上の意味がある。それは、現代のゲームに合わせて設計されたパフォーマンスバスケットボールシューズを再提案すること。現代のアスリートを念頭に置いてデザインされたコービー 3 プロトロは、快適性、トラクション、通気性、反発力のすべてを備えたシューズ。洗練されたクリーンなオールホワイトのカラーで、コービーの長女のミドルネームであるディアマンテ（ダイアモンドの意）に敬意を表したダイヤモンドのトラクションパターンが施されている。
ジムでのトレーニングに励むとき、週末のトーナメント試合でのプレー、または単にコート上でプロの感覚を感じたい場合でも、コービー 3 プロトロはその期待に応える。2007～2008年のMVPシーズンにコービーが着用したシューズを新たに改良したこのエディションは、デザインを犠牲にすることなく機能を最優先したイノベーションを追求している。
ゲームを念頭に置いた設計
コービー 3 プロトロは、ただ眺めて満足していてはいけない。これは使い倒してこそ真価を発揮するシューズだ。コービー 3 プロトロでは、スピード、精度、コントロールを必要とするアスリートをサポートするために、技術をさらにアップグレードしている。フルレングスのZoom Strobelクッショニングと再設計されたミッドソールを備えたこのモデルは、スピーディなプレーと反発力を求める人に最適。今回採用されているフルレングスのクッショニングは、旧モデルの2つの小さなZoomエアバッグを、フルレングスのZoomクッショニングにアップグレードしたもの。
「すぐに反発力を感じるでしょう」と、Nikeのバスケットボールフットウェア製品テストアナリスト、ヘイリー・ダナムは話す。「アスリートたちからは、足元の快適性を求める声が上がっていたので、オリジナルのコービー3よりも柔らかくして反発力を高めました。結果的に、大正解の組み合わせでした」
バスケットボールのネットの見た目にインスピレーションを得たアッパーは、デザインが個性的なだけではない。裏地にメッシュを使用することで固定感と通気性を高め、足の位置を固定しながら通気性を保つ。さらに、トレッドをアップグレードしたことで、かつてその鋭い動きで有名だった「ブラックマンバ」のような方向転換、急停止、そして爆発的なスタートをサポート。プレイヤーに自信を与える。
「プロトロシリーズでアウトソール、ミッドソール、アッパーを一緒に見直したのは初めてです」と、Nikeのコービー フットウェア プロダクトディレクター、ジェニー・タケカワ・マクドナルドは付け加えた。「着用テストのフィードバックに耳を傾け、大幅なアップデートを行いました」
「これは、すでに強力なパフォーマンスを提供していたシューズの、よりスマートで、シャープで、優れたバージョンだと言えます」
ジェニー・タケカワ・マクドナルド
コービー フットウェア プロダクトディレクター
本気のフィードバックテスト、信頼できる結果
ナイキのデザイナーは、コービーのMamba Mentalityの不屈の精神を反映した厳格なプロセスで、コービー 3 プロトロに対して5回のテストを実施した。テストでは男性と女性、両方のアスリートに参加してもらい、幅広いプレイスタイルにわたって偏りのない意見を収集。その結果は驚くべきものだった。
「新しいプロトロのサンプルとオリジナルモデルを比較してテストしたところ、15人のテスターのうち12人が新設計のプロトロを好みました」とダナムは語る。「その時、私たちは特別なシューズが誕生したことを知ったのです」
ローカットに慣れているバスケットボールプレーヤーにとって、プロフト3のミッドカットは変化を意味する。しかし、試してみる価値はある。「驚くほど多くのプレーヤーが、より安心感を感じ、しかも動きやすいと話してくれました」とダナムは言う。「ローカットに慣れているアスリートでさえ、すぐに適応し、サポート性を高く評価しました」
きっと気に入る新たな機能
- フルレングスのZoom Strobel：最大のエネルギーリターンとコートとの接地感
- Cushlon 3.0ミッドソール：反発力を犠牲にしない軽量サポート
- メッシュ裏地付きTPUアッパー：安定したホールド感と強化された通気性
- ダイヤモンドのトラクションパターン：グリップと多方向コントロールの向上
- ミッドカットプロファイル：動きを妨げることなくバランスの取れた足首サポートを提供
このシューズを選ぶべき人
このシューズは、信頼できるギアを求め、バスケットボールに本気で取り組むプレーヤーのために設計されたもの。コービー 3 プロトロの真価が最も発揮されるのは、プレッシャーがかかった状態でのパフォーマンスだ。バックコートでの素早い方向転換や、フォワード選手の着地やピボットをサポートするコービー 3 プロトロは、長時間プレーするプレーヤーにとって理想的なシューズと言える
道具は揃った。そのシューズは最高の水準に達している。さあ、次はあなたの番だ。
よくある質問：コービー 3 プロトロ
コービー 3 プロトロの発売日は？
ナイキ コービー 3 プロトロは、コービー・ブライアントの誕生日を記念して2025年8月23日に発売される予定。限定販売で、再入荷の予定はない。
コービー 3 プロトロの価格は？
コービー 3 プロトロは、大人用サイズで200ドルで発売される。今後リリースされるカラーやスタイルによって価格は変更される場合があるため、SNKRSアプリで最新情報をチェックしよう。
コービー 3 プロトロとオリジナルのコービー 3の違いは？
コービー 3 プロトロは、オリジナルのデザインの完全性を維持しながら、最新のパフォーマンス技術を取り入れている。オリジナルのコービー 3からの大きなアップグレードとしてフルレングスのZoom Strobelクッショニングを採用することでトラクションを向上。さらに通気性を強化させている。
シューズはどのようにテストされた？
このプロジェクトでは、理想のシューズを完成させるという高い意欲の下、5回のテストが行われた。
デザインにおける重要なポイントは？
バスケットボールのネットからインスピレーションを得たアッパーは、シュートが決まったときのネットの動きを反映し、コービーのコート上での滑らかな動きを表現している。ダイヤモンドのトラクションパターンは、コービーの長女のミドルネームであるディアマンテに敬意を表することで、コービーにとって重要な2つの分野、つまりバスケットボールと家族を組み合わせている。