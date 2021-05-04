自然とのつながりを語る双子の兄弟クリアベアとハアテパ

現在、アウトドアに出かけ、自然への感謝の気持ちを高める人が増えていますが、先住民文化にはこのような特徴がもともと備わっています。このような形で人々がつながることについて、どう思いますか？



クリアベア：僕たちの多くは、常に室内に閉じ込められていると落ち着かないので、逃げ場を求めて自然に触れてゆっくり過ごすんです。外に出て、「ここにはどんな人がいたんだろう？」と考えたり、「すごくきれい、もっと早く時間を作って見に来ればよかった」と思ったりすれば、自然、地球、先祖とのつながりを深めることができます。



アクティビストとして活動すると不安になることも多く、それが大きなストレスになってしまいます。少なくとも僕にとって最高のストレス解消法は、自然と触れ合うこと。これは間違いありません。ありきたりな言い方かもしれませんが、本当のことです。外に出て、自然に囲まれて散歩すればかなり楽になります。



お二人は現在、お互いの絆だけでなく、地球とのつながりも深まっていると思いますか？



クリアベア：最近キャンピングカーを手に入れたので、それで探索しています。もちろん、他の人と安全な距離をとって、安全に遊んでいます。この間はドライブでさまざまな場所をめぐり、自然を満喫しました。この社会は、時速160kmのような凄まじいスピードで進んでいる。そんな中で、自由にリラックスする時間を取れたことは、少なくともこの感染予防期間の恩恵の1つだと思います。リラックスして一瞬一瞬を楽しめるチャンスは、いつも得られるものではないですから。



お二人は、一緒に音楽活動もしておられます。兄弟で同じことに情熱を注ぎ、協力し合うのは、どのような感じですか？



ハテパ：とても近しい人や関係が深い人が一緒にいないときは、「恥をかきたくないな」という思いが常に頭の片隅にあるもの。でも、兄弟といるときは、お互いのダメなところ、間抜けなところ、バカなところをさんざん見てきたので…



クリアベア：…プレッシャーがないですね。



ハテパ：そうそう。クリエイターの多くは、あまりストレスがないときこそ、最高の仕事ができると思います。



クリアベア：一緒に作曲をして、雰囲気や感情を表現しようとするとき、僕が歌を通じてどのような感情を伝えたいのかをハテバは正確に理解してくれる。そして、ハテパが歌っているとき、僕も同じようにしている。「君が何を考えているかも、どう感じているかも分かるよ」と思ってます。



ハテパ：そうだね。お互いに足りないところをとても簡単に補うことができます。最高です。