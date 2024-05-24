ナイキ ハラチの歴史

1991年、Nikeは、他のシューズとは似ても似つかないシューズをリリースした。

「まったく特異なデザインで、スウッシュすらなかった」と語るのは、プロジェクトを推進したティンカー・ハットフィールド。 「サイドの大きなスウッシュなしでは、Nikeでシューズはデザインできない」と誰かが言っていたのを思い出し、こう続ける。

「私が思うに、このシューズは非常にユニークで、このようなシューズを作る勇気のあるメーカーはNikeだけだったので、スウッシュは必要なかったんでしょう」