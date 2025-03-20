パーカーのスタイリング方法 

パーカーを着こなす
スタイリングのヒント
着心地の良いNikeのパーカーなら快適さもファッション性も両立。
自分のスタイルをどう決めるにしても、フード付きのスウェットシャツは、たいていどこかの引き出しにあるものだ。 スポーティーさと心地良さが融合したこの定番アイテムは、ソファでくつろぐときや練習後に羽織るだけではない、こだわりのファッションアイテム。 カラフルなものから洗練されたものまで、Nikeのパーカーは快適かつスタイリッシュに一日中過ごすことができる。
パーカーと相性の良いアイテムは？ それは、どこで着るかによる。 ジムでのワークアウトには、ぴったりフィットするトップスにシンプルなグレーのパーカーを重ね、レギンスやスウェットを合わせたコーディネートがおすすめだ。 カラフルなフリースジャケットの下に重ね着したり、テニススカートと合わせたりして、もっと遊び心のあるスタイルを演出しよう。時代を超えて愛されるこの組み合わせは、アイテム次第で新鮮な感覚を味わえる。 パーカーを上手く着こなすコツは、シルエットのバランスを取ること。 大きめのシルエットを、逆にぴったりしたボトムスに合わせたり、クロップドスタイルにゆったりとしたジョガーパンツを合わせたりしてみよう。 洗練されたスタイルの組み合わせをカラーコーディネートしたり、大胆なスウェットシャツでニュートラルな装いをポップに演出することもできる。
ここでは、自分らしくパーカーをスタイリングするための、簡単なコーディネートのアイデアを4つ紹介しよう。
1. パーカーにジャケットとカーゴパンツ
これから試合観戦？ それとも、友達とカジュアルなディナー？ パーカーなら、風が通るアリーナや肌寒いレストランでも、カジュアルでクールな装いを損なわずに暖かさをキープしてくれる。 まずは、Nike Sportswear Club Fleeceのようなシンプルなプルオーバーパーカーから始めよう。 フリース素材のジップアップジャケットを羽織って、カーゴパンツを合わせるなど、アウトドア派でありながらトレンディな定番アイテムでリラックスした雰囲気を演出。ナイキ ブレーザー スニーカーで、洗練されたスタイルを完成させよう。
2. パーカーにレギンスとミニタンクトップ
肌寒い週末の朝、ちょっとした用事やピラティスのクラスに出かけるときは、気張らない、楽で快適なコーディネートが欲しい。 ぴったりの定番ワークアウトウェアの上にジップアップパーカーを羽織れば、ドアから飛び出す前に2分で着こなしが完成。 ニュートラルカラーでコーディネートして、ワンランク上のスタイルを演出しよう。 時代を超越したエア フォース 1の洗練されたスタイルが決め手だ。
3. パーカーにバイカーショートパンツとベスト
パーカーとバイカーショートパンツをコーディネートするときは、バランスの良さが肝心。 オーバーサイズのパーカーが、ウエスト下のフィットしたスタイルとのバランスを演出。ジムや、コーヒーを買いに出掛けるときには、快適なベストやビーニー、スポーティーなスニーカーと合わせて完璧なコーディネートに仕上げよう。 パーカーには、スウェットシャツの柔らかくゆったりとした着心地がマッチ。 Phoenix Fleeceは、ゆったりとしたフィット感とユニークなディテールが際立つ。
4. パーカーにスウェット
ソファでただくつろいでいたい、という日もある。 そんなときは、パーカーとスウェットパンツのコーディネートに全身を委ねたくなる。 フリースの裏地が付いたACG プルオーバーとスウェットのように、トップスとボトムスを揃えれば、ただくつろぎたいというとき、すぐにリラックスすることができる。 出かけることになったら、ベースボールキャップをかぶってクールなスニーカーを合わせよう。 さっきまでソファに寝そべっていたとは、誰も思わないだろう。
Dynamic Airを取り入れる
お気に入りのパーカーがすでにあるなら、いつものシューズを大胆なスニーカーに替えればコーディネートを簡単に一新できる。 ナイキ エア マックス Dn8は、ふだんとは違うスタイルに挑戦したい日にぴったりのデザイン。目をひくシルエットに、明るいカラーバリエーションを豊富に取り揃えている。
機能面では、Dn8の2つのAirユニットと8本のダイナミックチューブが、かかとからつま先への体重移動に合わせて圧力を伝達。 ジムで汗を流すときや、ダンスフロアで一晩中動き回るときも、抜群に快適な履き心地を提供してくれる。 お気に入りのパーカーと同様に、汎用性の高いデザインだ。
文：エミリア・マッデン