パーカーのスタイリング方法 

自分のスタイルをどう決めるにしても、フード付きのスウェットシャツは、たいていどこかの引き出しにあるものだ。 スポーティーさと心地良さが融合したこの定番アイテムは、ソファでくつろぐときや練習後に羽織るだけではない、こだわりのファッションアイテム。 カラフルなものから洗練されたものまで、Nikeのパーカーは快適かつスタイリッシュに一日中過ごすことができる。

パーカーと相性の良いアイテムは？ それは、どこで着るかによる。 ジムでのワークアウトには、ぴったりフィットするトップスにシンプルなグレーのパーカーを重ね、レギンスやスウェットを合わせたコーディネートがおすすめだ。 カラフルなフリースジャケットの下に重ね着したり、テニススカートと合わせたりして、もっと遊び心のあるスタイルを演出しよう。時代を超えて愛されるこの組み合わせは、アイテム次第で新鮮な感覚を味わえる。 パーカーを上手く着こなすコツは、シルエットのバランスを取ること。 大きめのシルエットを、逆にぴったりしたボトムスに合わせたり、クロップドスタイルにゆったりとしたジョガーパンツを合わせたりしてみよう。 洗練されたスタイルの組み合わせをカラーコーディネートしたり、大胆なスウェットシャツでニュートラルな装いをポップに演出することもできる。

ここでは、自分らしくパーカーをスタイリングするための、簡単なコーディネートのアイデアを4つ紹介しよう。