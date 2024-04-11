Nikeおすすめのビーニーを使ったキュートな着こなし5選

肌寒くなってくると、クローゼットの奥から定番の秋冬アイテムを引っ張り出したくなる。 寒い季節の装いに不慣れで、ジャケットとジョガーの組み合わせにもうひと工夫加えたいのなら、 スカーフ、手袋、ビーニーといった、快適に着用できるアクセサリーが重宝する。 頭や耳が冷たくなる人も、暖かいニットスタイルを好む人も、ビーニーはスタイルと機能性の両面で満足できるアイテムだ。

ビーニーを取り入れてキュートでカジュアルなコーディネートを組み立てる際は、まず目指すスタイルを決めることが重要。 たとえば、ビーニーをプラスしてコーデをレベルアップしたいのか、それとも柄やポンポンなどで存在感をアピールしたいのか？

ビジネスカジュアルからトレイルに対応するスタイルまで、ビーニーを使ったNikeおすすめのコーデ5種をチェックしよう。