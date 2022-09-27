夜に自然によく眠れるようになる方法をエキスパートが伝授

摂取する食品が睡眠に影響を与えることから、理学修士、 登録栄養士（R.D.）、 認定栄養士の資格を持つエイミー・シャピロ氏は、特に就寝時間に近いタイミングで、リラックス効果のある食品を多く摂るよう勧めている。

クルミ：アーモンドやクルミといったナッツ類は特に、睡眠に効果があるとシャピロ氏は言い、 その理由について、「クルミは睡眠ホルモンであるメラトニンが摂取できる食品の1つ」だと説明する。 この種のナッツには、オメガ3脂肪酸として知られるアルファリノレン酸（ALA）も豊富に含まれているとのこと。 ナッツに含まれるALAは、体内で、ドコサヘキサエン酸（DHA）とエイコサペンタエン酸（EPA）という重要な2つのオメガ3脂肪酸に変換される。

「DHAはセロトニンの生成を促す効果があり、眠りにつくのを助けてくれます」とのことだ。 最大限の効果を得るには、就寝の30分～1時間前に8～10粒（1つかみ）程度のクルミを食べるといいと、シャピロ氏はアドバイスする。 これはクルミの一食分の量に当たり、この量より少ないと、同等の効果は期待できないとのことだ。

アーモンド：アーモンドもメラトニンを多く含む食品だ。さらに、大事な微量ミネラルであるマグネシウムの摂取源でもある。

「この栄養素は、筋肉や神経系の緊張を解き、炎症を和らげることで、睡眠の質を高めてくれます」とシャピロ氏は説明する。 アーモンド1オンス（23粒程度）で、1日に必要なマグネシウムの19％を摂取できるという。 この量のアーモンドを就寝の30分～1時間ほど前に食べることで、ぐっすり眠れるかもしれない。

キウイ：ナッツアレルギーがある人や、アーモンドやクルミがお好みでない人にシャピロ氏が勧めるのは、普段の夜の軽食にキウイを加えることだ。

「キウイには1日に必要なビタミンCの71％が含まれ、カロテノイドも豊富です。 どちらの栄養素も強力な抗酸化作用があります。炎症を抑えてくれるので、睡眠の質が高まります」という。

シャピロ氏は、4週間にわたって行われた2011年の研究を参考に取り上げる。この研究では、毎晩就寝1時間前にキウイを2個食べると、就寝前に何も食べなかったときと比べて入眠にかかる時間が42％短くなったことが示されている。