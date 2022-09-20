大人にテニスのサーブの打ち方を教えるには

テニスは必ずサーブからゲームが始まるスポーツ。 これは誰もが知っている常識なのに、サーブこそが最も難しく、最も重要なショットであるという認識はあまり普及していない。

「テニスの得点の半分は、サーブやリターンから生まれています」と話すのは、PTR認定指導者のアンソニー・エヴラード（ベルギーの元プロテニスプレーヤー）。 「ネットの向こう側から飛んでくるフォアハンドやバックハンドのショットとは異なり、サーブはバスケットボールのフリースローのようなもの。100％自分でコントロールできる唯一のショットです。 でも自分で完全にコントロールできる反面、サーブは一貫性を保つのが最も難しいショットでもあります」

サーブの動きは習得が難しい。それでもゲーム全体の質を向上させるためには、サーブを基礎から学ぶことが欠かせない。

正しいサーブのやり方を学ぶ際には、サーブを「チェックポイント」に分解してみることが役に立つ。そう語るのは、ブランダイス大学で男子テニス部のヘッドコーチを務めるクリスト・シュルツだ。