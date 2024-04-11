キャップのサイズの測り方

ランニングキャップ、心地よいビーニー、バケットハット。どれを着用する場合でも、適切なサイズを把握していれば快適に、そして適切にフィットするアイテムを選べる。

ところで、帽子類のサイズはどのように分類されているのだろうか？そして最適なサイズを知るにはどうやって測定すればよいのだろうか？ このガイドで、頭部を正確に測る方法と、その測定値からNikeのキャップ＆ヘッドウェアのサイズを見つける方法をチェックしよう。

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