適切な帽子類のサイズを把握するための頭部の測定方法

購入ガイド

帽子類のサイズを測定する方法をチェックして、ぴったりフィットするNikeのキャップ＆ヘッドウェアを見つけよう。

最終更新日：2024年4月11日
この記事は4分で読めます
キャップのサイズの測り方

ランニングキャップ心地よいビーニーバケットハット。どれを着用する場合でも、適切なサイズを把握していれば快適に、そして適切にフィットするアイテムを選べる。

ところで、帽子類のサイズはどのように分類されているのだろうか？そして最適なサイズを知るにはどうやって測定すればよいのだろうか？ このガイドで、頭部を正確に測る方法と、その測定値からNikeのキャップ＆ヘッドウェアのサイズを見つける方法をチェックしよう。

（関連記事：足の大きさを計測し、最適なシューズのサイズを選ぶ方法

帽子類のサイズの測り方

キャップのサイズの測り方
キャップのサイズの測り方

1. 帽子類のサイズを知るには、まずメジャーで頭囲を測る。 メジャーを額の高さ（眉毛よりも約2.5cm上のあたり）に当て、頭の周りを一周させる。

2. できるだけ正確に測るため、メジャーが耳の少し上、かつ後頭部の小さな膨らみのすぐ下を通るようにしよう。

メジャーが手元にない場合は、紐を使って同じよう頭を一周させ、 定規で紐の長さを測ればOK。 この測定値をセンチ単位で記録しておこう。これが頭囲だ。

（関連記事：自分に合ったNikeウィメンズパンツのサイズを見つける

自分に合ったNikeのキャップ＆ヘッドウェアのサイズの見つけ方

Nikeのキャップ＆ヘッドウェアのサイズ表で測定値を照らし合わせて、自分のサイズを見つけよう。 たとえば頭囲が56cmだった場合、サイズは7に該当。または、SサイズかMサイズとなる。

（関連記事：自分に合ったグローブのサイズを判断する方法

「ワンサイズ」の帽子類とは？

ビーニーや一部のキャップなど、Nikeのキャップ＆ヘッドウェアにはワンサイズでデザインされたものがある。 通常、ワンサイズのヘッドウェアは、頭囲が54～61cmの場合にフィットする。 ビーニーは伸縮性の高いものが多く、幅広い頭囲サイズにフィット。 バックルやスナップバックなどの調節可能なバンドで、フィット感をカスタマイズできるスタイルもある。



文：ジェシカ・ムーリ

公開日：2023年7月28日

関連するストーリー

  • Nikeおすすめのランニングキャップ

    購入ガイド

    ランニングに最適なキャップ

  • Nikeおすすめの冬用ヘッドウェア

    購入ガイド

    Nikeおすすめの冬用ヘッドウェア

  • 抜群に暖かいNikeのウィンターコートをご紹介

    購入ガイド

    抜群に暖かいNikeのウィンタージャケット

  • 親友に贈りたいNikeおすすめのギフト7選

    購入ガイド

    親友に贈りたいNikeおすすめのギフト7選

  • 季節に合わせた重ね着の方法

    購入ガイド

    季節に合わせた重ね着の方法