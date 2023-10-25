親友に贈りたいNikeおすすめのギフト7選
購入ガイド
ソファーでくつろぎながらお気に入りのスポーツチームを応援するのが好きな友達、個性的でクールなファッションで街へ繰り出すのが好きな友達。大切な親友のことを思いながら心のこもったプレゼントを選ぼう。
何が起ころうと、親友はあなたの味方。 多くの友人関係において、ギフトを贈ることは、友人への思いを表現する最適な手段となる。 クリスマスや誕生日に限らない。これといった理由はなくギフトを贈る場合でも、親友へのギフト選びとなると頭を悩ませるものだ。 何はともあれ心のこもったプレゼントを贈りたいし、喜んでもらえるものを選びたいだろう。
そんなときはNikeにおまかせ。 実用的なギフトアイテムが豊富にそろっているため、興味や関心事にかかわらず、どんなタイプの親友でもきっと喜ぶものが見つかるはずだ。 ワークアウト用アクセサリーのような小さなギフトから、親友のジュエリーコレクションにマッチするウェアまで、ここでは親友に贈りたい7種のギフトをご紹介。さまざまなシーンで親友の毎日を輝かせること請け合いだ。
スニーカーファンに贈る
親友が無類のスニーカー好きなら、ナイキ エア マックスのようなアイコニックなシューズを贈れば間違いない。 1980年代後半にデザインされ、それ以来不動の人気を誇るシューズなら、コレクターのコレクションの一つとして贈るのに最適だ。
スタイルは進化し続けても、快適な履き心地を維持するための機能は変わらない。Airを詰め込んだミッドソールの特徴的なカットアウト「ウィンドウ」は、踏み出すたびにクッション性を発揮し、快適な足運びをサポートする。 友人のお気に入りのカラーを選んだら、傷ができたときに補修できるよう、ギフトバッグにスニーカー用のクリーニングキットも入れておくとなお良いだろう。
アウトドア好きに贈る
毎日使える気の利いた贈り物になるのがキャップ。屋外で過ごすのが好きなタイプの友人ならなおのこと、ちょっとしたギフトにぴったりだ。 スキーやスノーボードが好きな人には、新しいビーニーを贈るときっと喜ばれるだろう。 ハイキング、ランニング、ゴルフを楽しむ人の多くは、洗練された印象の新しいバイザーやベースボールキャップを愛用している。
バケットハットも気の利いたギフトになる。特に、余暇をビーチで過ごすのが好きな人へのプレゼントにいかがだろうか。 日焼け止めのギフトセットも一緒にプレゼントしよう。次の冒険では、スタイリッシュに決めながら紫外線をブロックできる。
レギンス好きに贈る
レギンスは何枚あっても困るものではない。たとえ引き出しがレギンスであふれ返っていても、だ。 ただし、レギンスなら何でもいいというわけではない。その点、Nikeの最新スタイルから選べばきっと喜ばれるはず。
たとえば、ナイキ ゴー レギンスは、ランニングやハイキングに加え、ウェイトリフティングを楽しむ人にも最適な万能アイテム。 ポケットがいくつもあるので手ぶらでワークアウトができる。いずれも、スマートフォン、鍵、クレジットカードを収納できるデザインだ。
ヨガに熱心に取り組む親友へのギフトには、ゼンビー レギンスがおすすめ。 柔らかい素材を使用しているので、肌触りがとても滑らか。 スタイリッシュで再利用可能なウォーターボトルやジムバッグをセットでプレゼントすれば、かなり豪華なプレゼントになる。
いつも活動的な友人に贈る
常に次から次へと忙しく飛び回る友人には、機能的であるのはもちろんのこと、スタイルも抜群に優れたNikeのクロスボディバッグをプレゼントしよう。 どのボディバッグを選んでも、街中でのランニングや、愛犬とのウォーキング、キッズの世話などを手ぶらのまま行えるようになる。
Nikeのクロスボディバッグの多くは、財布やスマートフォンのような必需品を持ち運べる内側の収納スペースや、調節可能なストラップといった役立つ機能を装備している。 もっと豪華なプレゼントにしたいなら、お役立ちアクセサリーも一緒に贈ろう。 たとえば、スリムで持ち運びも可能なスマートフォン用充電器、手指に使う高品質な小型の消毒剤など。おいしそうな香りのするリップクリームもおすすめだ。
部屋で心地よい夜を過ごすのが好きな人に贈る
セルフケアに配慮したアイテムが最高のギフトになることも。 外出するより自宅で過ごすのが好きな親友には、部屋でリラックスして夜を過ごすのに役立つものを考えてみよう。 まずおすすめするのは、Nike Sportswearコレクションの快適なフリースアイテムとワンランク上のスウェットシャツのセット。 気分を落ち着かせるキャンドル、羊毛の裏地が付いたスリッパ、また楽しいカードゲームもギフトバッグに入れて、自宅で過ごすための心のこもったギフトセットを完成させよう。
スポーツファンに贈る
近くにテレビがあると試合を観戦せずにはいられない。 そんな親友の心をつかみたいなら、彼らが応援するチームをヒントにしよう。 ユニフォームのほか、チームのグッズをプレゼントするのがおすすめだ。 スポーツごとにお気に入りのチームがあるという人もいるだろう。 Nikeは、サッカー、アメリカンフットボール、バスケットボールのファンがもらってうれしいユニフォームを多数取り揃えている。ギフト選びの足がかりにしてみよう。 友人の好きなプレーヤーの背番号をアピールするブレスレットやネックレスを一緒にプレゼントすれば、さらに気の利いた贈り物になり、スタイルもレベルアップする。
ギフト選びが難しい友人に贈る
ギフトカードはあまり魅力的なギフトとは言えないかもしれないが、友人へのちょっとしたギフトとしてはベストなアイデア。 自分らしい贈り物にしたいなら、異なるカードを何枚か用意し、そのカードが役に立ちそうなシーンを説明するメモを添えよう。
たとえば、地元で人気のネイルサロンやヘアサロンのギフトカードに、「自分へのご褒美に」というメモを添える。 Nikeのギフトカードに、「ショッピングしたくなったら開けて」というメッセージを添えるのもおすすめだ。
文：ダナ・レイ・スミス