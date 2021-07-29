コートニー・バンガード（コーチ）のアドバイス：疎外されたときの対応法

「チームの一員としてやるべきことは2つ。思いやりを持って発言することと、思いやりを持って耳を傾けること」と私はチームに忠告しました。そこで円陣を組み、考えや感情を共有しました。「私はこう思う」とか「私はこんな体験をした」というように、みんなが「私」を主語にして。すると、傍観者は一人もいなくなった。一人ひとり全員が、分かり合えたんです。



次の試合では、結局チームの約半数が片膝をつきました。つまり、ものの見方が違っていても、私たちはみんな結束していると感じることができた。全員がシリアスな対話に参加し、互いに弱みをさらけ出したんです。各メンバーの持つバックボーンや生い立ちを知り、違いによって生まれる分断に立ち向かいました。お互いをさらけ出す対話によって、チームがバラバラになるのではなく、結束が強くなる。そんな場面に何度も立ち会ってきました。もっとたくさんの事例を紹介したいところです。とにかく、すでに話したように、ロッカールームは神聖な場所だと言えます。



あなたの話に戻りましょう。こういった話し合いが必要なのは間違いありません。ただしその話し合いの口火を切る役割をあなたに求めるのはアウトです。17歳のあなたに先導させるのがそもそもフェアではありませんが、人種が違うことで締め出されている当事者にその問題を解決させるのは、まったく別の次元で的外れなんです。



おすすめなのは、コーチに関わってもらうことです。特にあなたのような状況にある選手をサポートするのがコーチの役割。まず第一に勇気を持って、今何が起きていて、あなたはそれをどう感じているかを、コーチに伝えなければなりません。その後は、きちんと役割を果たすコーチならば、行動を起こしてくれるはずです。もしチームの誰かが仲間を排除しているとしたら、私なら、できるだけすぐに対処したいと思うでしょう。



もちろん、コーチが問題に対処してくれない可能性も常にあります。そんなとき、これだけは忘れないで。世の中には違いを尊重するチームも存在します。選手が互いに思いやり、信頼し合うチームもあるんです。あなたもいつかきっと、そんなチームの一員になれるでしょう。あなたはそんなチームにふさわしい選手です。



コーチのバンガートより