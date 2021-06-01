ランニングのルートが自分に与える影響に注意しよう。道路を走る場合は、広い路肩やランニングレーンを選ぶようにし（理由は説明するまでもない）、近づいてくる車に気づけるよう、車の流れと反対向きに走るとよい、とツァイガートとプラットは話す。また、走るスペースを確保するのに苦労したり、汚染された空気を吸い込む量が増える可能性のあるラッシュアワーのランニングは避けよう。



研究によると、空気の質が悪いとワークアウトが辛く感じられ、全体的なパフォーマンスに悪影響を与える。これは特に女性に顕著であるという。もちろん汚い空気を完全に避けることは不可能だ（大きな都市はどこも大気汚染が激しい）が、特に長距離ランでは、交通量の多い道路やスモッグがよく発生する地域でのランニングはなるべく控えよう。



街中でもできるだけきれいな空気の中を走るには、混雑した通りから離れた道を選び、まだ車の量が少ない早朝に走ることを、ツァイガートとプラットはすすめる。ランニングに出かける前に、ネットで地域の大気汚染予測をチェックするのもよい。空気の質が悪く、健康に悪影響を及ぼしそうな時は、屋内でのランに変更したほうがよいだろう。



歩行者が多くて走りにくいときも、ポジティブな点に注目しよう。歩道で歩行者の間をすばやく走り抜けるときには、左右の動きが要求されるが、それによってさまざまな筋肉が活性化される、とジェシカは話す（レースに向けてトレーニングしている場合は、参加者の多いコースを走る練習にもなる）。「もし可能なら、こうした部分をランニングのウォームアップとして活用すると良いでしょう」とジェシカは提案する。「そして開けた場所に出たら、自分のペースで走るのです」