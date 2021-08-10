パトリック・サングコーチが、チームのメンタリティを高める方法を伝授。

私はバーナードに嫉妬し、金メダル獲得をうらやましく思ったでしょうか？そんなことはありません。バーナードの勝利のために力を尽くしたと感じていたので、それが報われた喜びを分かち合っていました。それに、自分個人の成績についても全力で挑んだ結果だったので非常に誇らしく感じていました。集中して自分の持てる力をすべて出し切った人は、結果はどうあれ、必ず満足感を得ることができるものです。



とは言え、常に周囲の人々に合わせる必要はありません。多少「自分勝手」にふるまう方が成長できる場合もある。個人競技の選手として練習の機会が不足していると感じるなら、コーチに相談してみるべきでしょう。



私も、クロスカントリーの大学代表チームに所属していた頃、同じような経験をしました。毎朝、最初の授業の開始時刻ぎりぎりまでグループトレーニングをしていましたが、それでは長すぎると私たちは感じていました。そこで、チーム全体の意見として、個人トレーニングを行いたいとコーチに訴えたのです。コーチは最初ためらっていましたが、私たちは本当に重要な場面で結果を出すことを約束しました。そしてハードな個人練習に打ち込んで、その年、チームとして「徹底的に勝つ」ことができたのです。



チームでのトレーニングは個人競技に役立つし、個人トレーニングはチームにもメリットをもたらします。長期的に見てどちらに重点を置くとしても、最高のライバルは自分自身。そう考えれば、チームメイトの勝利もどんどんお祝いできるようになるでしょう。



サングコーチ