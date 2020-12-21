睡眠が免疫システムに与える影響

01. 汗を流す

エクササイズは質の高い睡眠を促進するための最も効果的な方法だとシュナイダー博士は語る。その理由の1つ目は、特に早い時間帯に行うことで、疲れて眠りやすくなること。そして2つ目は、回復効果のある深い眠りを促進することが挙げられる。アメリカ心臓協会が推奨するように、週に150分以上の中程度の有酸素活動と週に2日以上の筋力トレーニングを目標にしてみよう。ただし、やり過ぎは禁物だ。ある研究では、過剰なトレーニングが炎症を引き起こし、免疫細胞が侵入者に十分に対応できなくなることが示唆されている。



02. アルコールの量を減らす

お酒を飲むと眠りにつきやすくなるかもしれないが、睡眠の質は低下してしまう。研究結果によると、アルコールには休息（睡眠ではない）と関連した脳のパターンを活性化させる効果があるため、本当の意味で回復につながる睡眠を妨げてしまうという。法定年齢に達していて、どうしてもお酒が飲みたい場合は、少なくとも就寝の2、3時間前に一杯だけ飲むようにしよう。また、食事と組み合わせるのもポイントだ。こうすれば体がアルコールを代謝でき、影響を最小限に抑えられるとシュナイダー博士は語る。



03. 明らかに睡眠の妨げになるものを避ける

夜中に頻繁に起きる、または長時間起きてしまうと、睡眠サイクルの最も回復効果がある段階に入りにくいとシュナイダー博士は語る。トイレに行くために夜中に起きてしまうのを避けるには、ベッドに入る2、3時間前までに食べるのを（できれば水を飲むのも）やめておこう。



結局のところ、健康な状態を保ちたい場合も、何らかの病気にかかってしまった場合も、睡眠はあなたの一番の味方になる。病気になってしまった場合は、おそらくいつもより疲れを感じているから尚更だ。体の声によく耳を傾け、自分にとってベストな選択をしよう。