ハックニー・ウィックFC。土台から変えていく。

「サッカーには、人々を団結させる力がある」



これはロンドンのサッカークラブ、ハックニー・ウィックFCを創設したボビー・カサンガの言葉だ。これまで何度も世界中の都市やコミュニティで証明されてきた真実でもある。サッカーには、本当に状況を変える力があるのだ。



しかし一晩で状況が変わる訳ではない。夢を現実に変えるため、何年も努力を続ける人間が必要だ。ボビーは2015年に刑期を終え、自身の人生とコミュニティを変えたいと考えた。地元はギャングによる暴力と復興への希望が共存する町。ハックニー・ウィックFCを創設するため、ボビーは近所を一軒一軒回ってクラブ設立に必要な資金を集めた。創立から5年ほど経った今、ハックニー・ウィックFCには男性、女性、子どもを含む数百人のメンバーが参加している。



Nikeの最新シリーズ「From the Grounds Up（土台から変えていく）」で紹介するのは、サッカーとスポーツの力で地域社会や世界を変革する人々の物語だ。



上のビデオで1回目のエピソードを視聴したら、以下でハックニー・ウィックFCに関わる人々についてチェック。これから公開されるパリ・アレジアFCやメルボルンのフィッツロイ・ライオンズのエピソードもお楽しみに。