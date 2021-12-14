グローブス・ノット・ガンズ：ボクシングクラブを超えた存在

南ロンドンのクロイドンにある驚くほど小さなボクシングクラブが、人生を変えようとする子どもたちに変革の力を与えている。汗と個性がぶつかり合う狭い場所だが、「人生をより良いものに変える」という目的は、はっきりと見て取れる。2017年初頭にアダム・バラードとベン・エケットによって創設されたグローブス・ノット・ガンズは、地元の若者による犯罪が多発したことを受け、地域に変化をもたらす決意のもと成長を続けてきた。



グローブス・ノット・ガンズの扉は誰にでも開かれている。ここには、学校や住む地区も違えば、さまざまな問題を抱えた子どもたちがやって来る。お互いの違いは認めているが、この場所に足を踏み入れれば関係ない。ここは、楽しみ、何か新しいことに取り組み、自分を解放できる場所なのだ。どんなに小さな勝利でも、皆に認められ、称えられる。



南ロンドンの子どもたちが抱える日常生活の問題は、ウエイトを持ち上げ、サーキットを走り、呼吸法を学ぶことで扱いやすくなる。エネルギーのバランスが取りやすくなり、落ち着いた気持ちになれるのだ。