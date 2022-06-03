元エリートスイマーのアマンダ・ビアードが語る「自信を見出す方法」

ポッドキャスト「トレーニング最前線」：自分の体に自信を持つ（アマンダ・ビアード）
Coaching
プロ競泳選手のキャリアを通じて、身体醜形障害と自己不信に苦しんだアマンダ・ビアード。自分の気持ちや体験を伝えられるようになった経緯とは？
最終更新日：2022年6月3日
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「トレーニング最前線」は、最先端のフィットネス情報を紹介するポッドキャスト。
アマンダ・ビアードは早熟だった。14歳でオリンピックの表彰台にのぼり、全米水泳連盟のタイトルを8つ獲得。数多くのスポーツ雑誌やライフスタイル雑誌の表紙を飾った。だが輝かしい功績と栄光の裏で、メディアによる激しい取材攻勢が心を蝕んでいく。いつしか身体醜形障害（体型コンプレックス）やうつ病を患い、自傷行為を繰り返すようになった。そんなアマンダが、ホストのジャクリン・バイラーとともに自身の成長過程を振り返るエピソード。若年期からプロスポーツ界で戦う女性アスリートは、特有の重圧や恐ろしい影響に晒される。現在は、プールで泳ぎ始めた頃の自信や喜びを取り戻したアマンダ。アスリート本人と周囲のサポートシステムが、自己肯定感と心身の健康を優先すべき理由を訴える。
「思春期のさまざまな変化を経験する過程で、多くの若い女性アスリートが挫折してスポーツを辞めてしまいます。それは自分の身にふりかかる本当に大きな試練なのです」
アマンダ・ビアード
（世界制覇4回の競泳選手、作家）