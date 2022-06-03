元エリートスイマーのアマンダ・ビアードが語る「自信を見出す方法」

アマンダ・ビアードは早熟だった。14歳でオリンピックの表彰台にのぼり、全米水泳連盟のタイトルを8つ獲得。数多くのスポーツ雑誌やライフスタイル雑誌の表紙を飾った。だが輝かしい功績と栄光の裏で、メディアによる激しい取材攻勢が心を蝕んでいく。いつしか身体醜形障害（体型コンプレックス）やうつ病を患い、自傷行為を繰り返すようになった。そんなアマンダが、ホストのジャクリン・バイラーとともに自身の成長過程を振り返るエピソード。若年期からプロスポーツ界で戦う女性アスリートは、特有の重圧や恐ろしい影響に晒される。現在は、プールで泳ぎ始めた頃の自信や喜びを取り戻したアマンダ。アスリート本人と周囲のサポートシステムが、自己肯定感と心身の健康を優先すべき理由を訴える。