Electric Pack：過去のモデルにオマージュを捧げる未来的な新色

Nikeはスニーカーファンを熱狂させる情熱的なプリントを施した、新しい高性能ラインをリリースする。 Electric Packの特徴は、アイコニックなオーストリッチプリントと、トータルオレンジという名を冠した、明るいオレンジ色の、高性能をアピールするNikeならではの新色。このカラーが、メンズ、ウィメンズ、キッズ向けの55種類のNike高性能シューズを彩る。

1987年、Nikeのデザイナー、ティンカー・ハットフィールドによって採用されたオーストリッチプリントは、今ではNikeの象徴的なカラーパレットに。 話によると、ある日ハットフィールドはニューヨーク市のソーホー地区を歩いていて、高級家具店のショーウィンドウにオーストリッチ模様の大胆なソファを見つけ、 生地の持つ自然な風合いと有機的な質感に魅了された。 こうした際立つエレメントを発見したことで、ハットフィールドは、同じく大胆で革新的なプリントを取り入れた高性能シューズをNikeのためにデザインすることになった。 ライフスタイルの要素を高性能な製品に取り入れた、意外性のあるスタイル。これは、スポーツウェアとハイファッションがミックスされていなかった時代には画期的なコンセプトだった。