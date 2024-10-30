Electric Pack：過去のモデルにオマージュを捧げる未来的な新色
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アイコニックなオーストリッチプリントと、高性能シューズならではの大胆な新色を組み合わせた新しいスタイル。
- Nike Electric Packは、メンズ、ウィメンズ、キッズ向けの厳選されたNike高性能シューズでリリースされる大胆な新色。
- アイコニックなオーストリッチプリントとトータルオレンジの組み合わせ。このカラーを採用したNikeの高機能シューズは、2024年夏に発売がスタート。Electric Packでは、新しいスタイルで過去のモデルに敬意を表している。
- Electric Packは2024年7月24日に発売がスタート。nike.comで購入可能。
Nikeはスニーカーファンを熱狂させる情熱的なプリントを施した、新しい高性能ラインをリリースする。 Electric Packの特徴は、アイコニックなオーストリッチプリントと、トータルオレンジという名を冠した、明るいオレンジ色の、高性能をアピールするNikeならではの新色。このカラーが、メンズ、ウィメンズ、キッズ向けの55種類のNike高性能シューズを彩る。
1987年、Nikeのデザイナー、ティンカー・ハットフィールドによって採用されたオーストリッチプリントは、今ではNikeの象徴的なカラーパレットに。 話によると、ある日ハットフィールドはニューヨーク市のソーホー地区を歩いていて、高級家具店のショーウィンドウにオーストリッチ模様の大胆なソファを見つけ、 生地の持つ自然な風合いと有機的な質感に魅了された。 こうした際立つエレメントを発見したことで、ハットフィールドは、同じく大胆で革新的なプリントを取り入れた高性能シューズをNikeのためにデザインすることになった。 ライフスタイルの要素を高性能な製品に取り入れた、意外性のあるスタイル。これは、スポーツウェアとハイファッションがミックスされていなかった時代には画期的なコンセプトだった。
今回は、世界にアピールするNikeの高性能ラインのカラーであるトータルオレンジをアニマルプリントと組み合わせて、より一層大胆なデザインに仕上げている。 Nikeのデザイナーによると、このデザインの組み合わせは、大胆不敵な姿勢、そして勝利への執念を醸し出すという。
「高性能ラインの文脈では考えもしないようなデザイン、つまりサファリパターンを取り入れて、スポーツの新時代を象徴する作品を作りたかったのです」と語るのは、Nikeのウィメンズフットウェアおよびアパレル部門のシニアディレクター、キャロライン・アベロだ。 「スポーツとカルチャーを同じ土俵で融合し、次世代のための新しいスポーツスタイルを創造しています」
Nike Electric Packは、アニマルプリントのファンやあらゆる年齢のアスリートの心に響く、大胆でエネルギッシュなデザイン。 このカラーは、メンズ、ウィメンズ、キッズ向けの55種類の高性能フットウェアに採用される。それぞれがわずかに異なるデザインでオーストリッチプリントとトータルオレンジのカラーを取り入れている。 この高性能シューズには、スピードランニング用に設計されたアルファフライやロードランニング用シューズのペガサス、バスケットボールシューズのG.T. ハッスル、ゴルフシューズのインフィニティ ツアーなどがある。
Electric Packは、一部の高性能シューズで2024年7月24日にnike.comで発売がスタート。