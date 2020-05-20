キッズの頼れるコーチになろう

「絶対に忘れてはいけない最も重要なことは、楽しむこと！」けがによってセミプロサッカー選手の生活に別れを告げ、コーチングに新たな情熱を見いだしたジュリアは語る。現在の彼女が力を注ぐのは、子どもたちをアクティブにし、家族全員でワークアウトに取り組むこと。「ポジティブな気持ちを保ち、一緒に笑うこと」が大切だと説明する。



子どもを応援し、チャンピオンになったような気分を体験させることは、子どもの自信にとてつもなく大きな影響を与える。「両親と一緒にスポーツをする子どもは、自尊心を育んでいる。それによって自分自身に対する考えを深めている」ジュリアは説明する。あなたが自分の子どもの一番のファンであることは知っているが、スポーツに関してはいつも以上の応援が必要だ。もっと大声で叫び、もっと強く背中をたたいて褒め、何かを達成した時はもっと大きく喜びを表現しよう。