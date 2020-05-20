これまでの成果を祝おう

新しく何かに挑戦するときは、うまくいく日もあればいかない日もある。大事なのは、これまでの自分の勝利を称えて、挑戦に対して前向きな気持ちを持ち続けること。プラス思考によってモチベーションが高まり、自分を責めることなく挑戦を続けることができる。

例えば、野菜の摂取量を増やすために毎回の食事で葉野菜を食べるという目標を立てたとしよう。いつもは達成できる目標だが、ある日、何かの理由でうまくいかず、1回も葉野菜を食べられなかった。こんなとき、2種類の考え方がある。

よくあるのは、「ああ、目標を守れなかった。失敗した。難しすぎる」と考えるパターン。さらに後ろ向きになり、「自分には挑戦する資格がない。もう無理だ」と落ち込むことも多い。こうして挑戦をあきらめてしまう。