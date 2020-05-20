これまでの成果を祝おう

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自分の勝利を称える
コーチングと食事
最終更新日：2020年5月20日
By ベティーナ・ゴゾ
視点を変えてモチベーションをキープ。
新しく何かに挑戦するときは、うまくいく日もあればいかない日もある。大事なのは、これまでの自分の勝利を称えて、挑戦に対して前向きな気持ちを持ち続けること。プラス思考によってモチベーションが高まり、自分を責めることなく挑戦を続けることができる。
例えば、野菜の摂取量を増やすために毎回の食事で葉野菜を食べるという目標を立てたとしよう。いつもは達成できる目標だが、ある日、何かの理由でうまくいかず、1回も葉野菜を食べられなかった。こんなとき、2種類の考え方がある。
よくあるのは、「ああ、目標を守れなかった。失敗した。難しすぎる」と考えるパターン。さらに後ろ向きになり、「自分には挑戦する資格がない。もう無理だ」と落ち込むことも多い。こうして挑戦をあきらめてしまう。
「大事なのは、これまでの自分の勝利を称えて、挑戦に対して前向きな気持ちを持ち続けること」
ベティーナ・ゴゾ
うまくいかなかった日をもっと前向きに乗り越えるには、これまで達成してきたことに意識を集中するとよい。例えば、「昨日は全部の食事で葉野菜を食べられた、明日も頑張ろう！」とか「以前のように時々サラダを食べるより、週に4日、毎回の食事で葉野菜を食べる方が効果的だ」といった考え方だ。
視点を変えて、失敗ではなく勝利に意識を向けてみよう。
目標を達成してきた自分にご褒美をあげて、これまでの努力をしっかりと称えるのもよい方法だ。いくつか例を挙げてみよう。
- セルフケア
お風呂で思う存分リラックスしたり、休憩して瞑想タイムを設けたりする。
- 買い物
新しいスニーカーやきれいなサラダボールなど、健康によい習慣を続けるためのモチベーションを高めるアイテムを買う。
- 日記
達成したことを日記に記録する。私の場合、印刷した日記を読むことで、一息つきながら、目標達成のためにどれだけ努力したかを改めて確認できる。
もし次回、できなかったことが気になって仕方がないときは、前向きな視点に切り替えて成し遂げてきたことを褒めてみよう。そして目標を達成したときには、一休みして自分の勝利を盛大にお祝いしよう。