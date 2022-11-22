メンズとウィメンズ、キャンプにおすすめのアウトフィット

キャンプに最適なNikeのギア
購入ガイド
人里離れた場所での旅を満喫するために、暖かくさらりとした状態を保ち、悪天候から守ってくれる適切なギアを見つけよう。
究極のキャンプの旅を想像してみよう。勢いよく燃えるキャンプファイヤー、おいしい野外飯、真夜中の星空観察。それらを楽しんだ後、寝袋にくるまって眠る自分が思い浮かぶだろうか。 キャンプの旅を成功させるには、適切なギアを揃えることが何よりも大切。 思い出深いアウトドアの旅にするために、以下を参考にして、キャンプに最適なNikeのウェアとギアを手に入れよう。
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キャンプ旅行に携帯すべき8つの必需品
まずは、レイヤーを用意。これは、ぜひたくさん持って行こう。 キャンプ旅行には、大きな気温変化がつきもの。日中は過熱を防ぐために軽量で速乾性に優れた素材で体温を調節し、夜には体が冷えないよう、しっかりと重ね着することが大切だ。
1. Nike Dri-FITインナー
Nike Dri-FITのTシャツは、肌から汗を逃がして蒸発させ、ハイキングや炎天下での活動中にもさらりとした快適な状態を保つように作られている。 ランナー向けにデザインされたトップスは軽量で通気性が高く、キャンプ旅行にもうってつけだ。
袖の長さは状況に応じて選ぼう。 Nike Dri-FITのランニングトップスは、ノースリーブ、ショートスリーブ、ロングスリーブなど幅広いスタイルが揃っている。 肌の保護効果をさらに高めるには、UV保護素材のシャツ を着て、露出した肌に高品質の日焼け止めを塗ろう。
2. 速乾性に優れたボトムス
軽量トップと組み合わせるなら、速乾性に優れた耐久素材のショートパンツやパンツがおすすめ。 Nike All Conditions Gear（あらゆる状況に対応するギア、ACG）のボトムスは、アウトドアでの冒険用にデザインされている。 このコレクションでは、高性能のリサイクルポリエステル素材を使用。 リサイクルポリエステル素材は、ペットボトルを洗浄したのち、フレーク状に粉砕し、ペレット化したものから高品質の糸を紡いで作られている。 ナイキ ACG トレイルパンツとショートパンツは、収納に便利で機能的なポケットを備えており、大自然からインスピレーションを得たプリントがあしらわれている。
3. 保温性の高いトップレイヤー
日が沈んだら、フリースかパーカーを着て体をしっかり温めよう。 Nike Tech Fleeceコレクションは、柔らかく暖かでありながら、かさばらない生地が特徴。バッグのスペースを取りすぎずに収納できる。
4. 心地良いボトムレイヤー
暖かいトップレイヤーが必要であるのと同じように、ボトムスも保温性の高いものを持っていこう。軽量のトレイルショートパンツやパンツを脱いだ後、夜は厚手のスウェットパンツやフリースパンツに着替えれば快適に過ごせるはず。 ACGコレクションでは、Nike Tech Fleeceと同様、快適なオプションを多数用意している。ボトムスとマッチするトップスを組み合わせてセットアップにすることも可能だ。
5. 耐久性に優れたソックス
良いソックスには、足の疲労を和らげ、すり傷やマメを防ぐ効果がある。 Nikeのソックスは、さまざまな丈や素材のものを豊富に取り揃えている。たとえば、寒い日に適したウールのソックスや、速乾性に優れ、汗ばむ足を快適にキープしてくれるDri-FITソックスがある。 足首が覆われるハイキングブーツを履く場合は、クルーソックス を選んでブーツとの摩擦から皮膚を守ろう。
6. キャップ
紫外線や日差しから保護するためには、軽量で通気性に優れたベースボールキャップとサングラスが欠かせない。 バッグにまだ余裕があり、夕方の気温が低くなることが予想される場合は、ビーニーを用意し、さらに保温性を確保することも考慮しよう。
7. 耐候性ジャケット
旅に出発する前に天気予報をチェックする際は、どのアウターを常に手元に備えておくべきか検討しよう。 Nike ACGでは、防風性、防水性、断熱性を備え、濡れても暖かさを保つように設計されたジャケットなど、悪天候から身を守るのに役立つさまざまなジャケットを取り揃えている。
一部のACGスタイルには、ナイキ ACG Therma-FIT AD "Rope De Dope"のように、収納しやすいパッカブルデザインのものもある。 これは脱いだ後に折りたたんで簡単にポケットに収納し、コンパクトに持ち運ぶことのできるジャケットだ。
8. 防水フットウェア
キャンプ旅行中に舗装されていないトレイルや凹凸のある路面でのハイキングを計画している場合は、トラクションと防水機能を備えた耐久性のあるハイキングシューズを用意しよう。 トレイルランニングシューズは、ACGシューズと同様に、 ハードな地形に耐えうる十分なクッション性とグリップを発揮する。
とりわけ過酷な環境では、水をはじき、足をさらりとした状態に保つナイキ ペガサス トレイル GORE-TEXがおすすめだ。 このシューズは、石や水が中に入らないよう履き口にゲートルを備えている。
ヒント：キャンプ場でハイキングシューズのシューレースを結んだり解いたりするのは少々面倒だ。 テントやキャンピングカーのまわりでくつろぐときのために、フリップフロップかスライド を持っていくと快適で便利に過ごせるだろう。
どうぞ楽しいキャンプを！
文：ジェニファー・デイヴィス-フリン