研究者の証明済み、瞑想とマインドフルな動きから得られるメリット

マイアミ大学の瞑想神経学教授であるアミシ・ジャー医学博士によると、心の状態が正常であることはスポーツやフィットネスにおいて必要不可欠であり、マインドフルネスはそのような心の状態を確保するために役立つ。

その有効性を見極めるために、ジャーと同僚の研究者は大学アメリカンフットボール選手100人を募集し、リラクゼーションかマインドフルネスのいずれかのトレーニングを4週間行わせた。 『Journal of Cognitive Enhancement』の2017年号に掲載されたその研究結果によると、どちらのメソッドにも不安を軽減する効果があるが、アメリカンフットボールの練習中の集中力、主体性、注意力の持続といった点でマインドフルネストレーニングの方が良い効果があった。

「この研究結果は、運動能力にプラスの影響をもたらし得ることを示している他の研究結果とも一致しています。 たとえば、集中を妨げる思考が発生しづらくなるなど、心の平穏の確保や認知機能の改善といった効果があります」とジャー氏は語る。

大学レベルのアスリートを対象とした2020年の研究によると、持久力を高める効果もある。 その研究では、マインドフルネスを取り入れたトレーニングプログラムを5週間行った結果、持久力トレーニング中の疲労が少なくなり、呼吸と姿勢も改善された。