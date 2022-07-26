トレーナーが勧める背筋の自重トレーニング

背中の筋肉を鍛えたい人は要チェック。 ジム通いや器具の購入なしでも、背筋に効くさまざまな自重トレーニングが実践できる。

ダニー・ソルトス（NASM公認パーソナルトレーナー）の説明によれば、「背筋に効く自重トレーニングは、自分の体重を使って重力に対抗する筋力トレーニングの一種」と定義される。

ヴァネッサ・リウ（NASM公認パーソナルトレーナー、プレジション・ニュートリション認定栄養士）も次のように説明する。「背筋を鍛えれば、全身のパワー、姿勢、バランスの強化といったさなざまなメリットが得られます。強い背筋は背骨を安定させ、けがのリスクを減らしてくれます」

つまり背筋を鍛えることは、現代人にありがちな上位交差症候群の治療にもきわめて有効なのだとソルトスは言う。上位交差症候群は、コンピューターの前で座りっぱなしになったり、スマートフォンを四六時中のぞき込んでいる生活習慣によって引き起こされる。

「悪い姿勢が習慣化すると、胸と肩の筋肉が硬化して短くなり、背中上部、首、肩の筋肉が伸びて弱くなります。これが上位交差症候群です。 体の前面と背面との間で綱引きが生まれ、さまざまな不具合をもたらします」

以下で紹介するのは、2人のトレーナーがお気に入りの自重トレーニングだ。どれも背筋に効果があり、常態化してしまった体のアンバランスを正すのに役立つだろう。