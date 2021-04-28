運動する時間帯を変えることのメリット

街がまだ眠っている早朝からジムへ行きたがる人がいる一方で、日が沈んでからが本番だと考える人もいる。トレーニングに最適な時間帯は人によって意見が異なり、永遠に続きそうな論争のひとつでもある。

トレーニングの習慣化に強いこだわりがある人は、特定の時間帯にエクササイズをするのが譲れないルールとなっているかも知れない。フロリダ大学生理学教授のカリン・エッサー博士（筋学研究所アソシエイトディレクター）は、「人が特定の時間帯にワークアウトしたがるのは、遺伝子学的に説明できること」と述べている。しかし気が向いたときにいつでも体を動かせるタイプの人なら、フィットネスに魔法の時間が存在するわけではないと気楽に考えていいだろう。結局のところ、ワークアウトに最適な時間帯とは、自分が都合のつく時間帯なのだというのが科学者たちの意見だ。

これは朗報である。エクササイズを始める障壁が、また1つ減ったのだから。もっと詳しく解説するなら、膨大な調査によって、ワークアウトの時間帯に応じて得られるメリットの相違が明らかになってきたのだ。特定時刻のエクササイズが、体と心にどんなメリットをもたらすのか見ていこう。ルーチンの有無にかかわらず、あなたが安心してワークアウトできるように。