インバージョンヨガ：ビギナー向けガイド

期待されていた答えは、「頭の位置が心臓よりも低くなるヨガポーズのこと」という文字どおりの意味だろう。しかし、コリンズワースの見方から、もっと重要なことに気付かされる。それは、「なぜ」逆転のポーズをエクササイズに取り入れるのかということ。



逆転のポーズには、コリンズワースが言う肯定的な意味に加え、心身ともに非常に大きなメリットがある。『BMC Research Notes』に発表された予備研究によると、逆転のポーズの時間を7分から20分に徐々に増やすヨガプログラムを8週間続けたところ、ほとんどの被験者は夜間の心拍変動が非常に大きくなった。これは、副交感神経が優位（体が休息消化モード）の状態が長くなったということ。この状態では、心拍数、血圧、ストレスが低下し、筋肉が弛緩し、エネルギーが蓄えられる。つまり、逆転のポーズは自律神経の回復に効く可能性があるということだ。