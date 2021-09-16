スポーツは若者の信念を育ててくれると話してくれました。スポーツのどんな部分が、どんなことを教えてくれるのでしょうか？

ベベ：スポーツで素晴らしいのは、周囲に素晴らしいチームやグループができること。最初はチームの一員だった人たちが、いつしか家族の一員になっていく。年齢は関係ありません。周りに本当の家族が生まれるという点で、スポーツに勝るものはありません。以前は自分より若い世代に目を向けていました。若者が変われば、文化も変わってくと思ったからです。でも今は、スポーツが万人のものであると確信しています。