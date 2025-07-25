都市でのあらゆる体験に対応する究極の一足、ナイキ エイバ ローバーが登場

ナイキ エイバ ローバーが登場：アーバンライフを追求した、究極の一足
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ナイキのランニングシューズ技術を駆使した耐久性の高いスニーカー「エイバ ローバー」で、予測不能な都市のストリートを攻略しよう。
- ナイキの新作スニーカー「エイバ ローバー」は、都市のストリートシーンにフィットするデザインを採用。ナイキ独自のReactXフォームクッショニング技術が優れた反発性を発揮します。
- エイバ ローバーは、年間を通じて日々のアーバンライフを支えるために、耐久性のあるラバーアウトソールと、足を優しく包み込む軽量の織りアッパーを搭載しています。
- 2025年6月上旬、Nikeと韓国のファッションデザイナー、ヘイン・ソのタッグにより、革新的でファッション性の高いスニーカーが誕生。限定版となる単色ブラックカラーでデビューを飾りました。
- エイバ ローバーは、2025年7月末までに、フォスルクレイとブラックモスリンの2カラーで世界中に展開予定。nike.comと一部の販売店ではその他のカラーも発売されます。
2025年夏季リリースのナイキ エイバ ローバーは、都市部での移動をサポートします。この新作スニーカーは、変化の激しい都市のストリートに対応した設計で、スマートなアーバンライフにふさわしい次世代のフットウェアを体現しています。
「エイバ ローバーは、履いているシューズ、自己表現、そして都市の生活環境とのつながりなど、日々のあらゆるシーンでアスリートが自信を持てるようにデザインされました」と、エイバ ローバーのデザイナーであるエドウィン・クルーズは語ります。「長時間履き続けるための快適性、サポート性、安定性、軽さを備え、毎日、一日中履けるように設計されています」
エイバ ローバーをの象徴ともいえる特徴が、ランニングに着想を得たフォルムと機能性です。Nikeのランニングシューズに搭載されているReactXフォームクッショニングが、スポーツウェアカテゴリーに採用されるのは、今作を含めて極めて稀なケースです。この技術の応用により、ナイキのランニングシューズに匹敵する快適さと、長時間の街歩きを支える優れたエネルギーリターン性能を備えた一足が誕生しました。
エイバ ローバー独自のウーブンアッパーは軽量で、適度な通気性と保護性能を兼ね備えており、年間を通じて快適な履き心地を提供します。アッパーのフローモールドTPUオーバーレイは、洗練されたビジュアルに加え、優れたフィット性と安定した履き心地を両立しています。無駄をそぎ落とした設計でありながら、足への負担が大きい路面や急な天候変化など、都市の過酷な環境にも対応できるラバーアウトソールは、優れた撥水性、グリップ性、柔軟性を発揮します。
通気孔を配したレーシングストライプは、Nikeのクラシックなランニングシューズスタイルを彷彿とさせます。さらに、リフレクティブ（再帰反射）素材を使用したディテールが、ストリートでの視認性を高めます。
2025年6月上旬、韓国のファッションデザイナー、ヘイン・ソとのコラボレーションにより、ナイキ エイバ ローバーが誕生。限定版となる単色ブラックカラーでデビューを飾りました。
今回のグローバル展開は、当初のパートナーシップによる反響を受けて実現したもので、「フォスルクレイ」や「ブラックモスリン」などの新たなカラーが加わり、2025年7月25日よりnike.comおよび一部の販売店で順次発売される予定です。