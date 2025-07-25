都市でのあらゆる体験に対応する究極の一足、ナイキ エイバ ローバーが登場

エイバ ローバーをの象徴ともいえる特徴が、ランニングに着想を得たフォルムと機能性です。Nikeのランニングシューズに搭載されているReactXフォームクッショニングが、スポーツウェアカテゴリーに採用されるのは、今作を含めて極めて稀なケースです。この技術の応用により、ナイキのランニングシューズに匹敵する快適さと、長時間の街歩きを支える優れたエネルギーリターン性能を備えた一足が誕生しました。

エイバ ローバー独自のウーブンアッパーは軽量で、適度な通気性と保護性能を兼ね備えており、年間を通じて快適な履き心地を提供します。アッパーのフローモールドTPUオーバーレイは、洗練されたビジュアルに加え、優れたフィット性と安定した履き心地を両立しています。無駄をそぎ落とした設計でありながら、足への負担が大きい路面や急な天候変化など、都市の過酷な環境にも対応できるラバーアウトソールは、優れた撥水性、グリップ性、柔軟性を発揮します。

通気孔を配したレーシングストライプは、Nikeのクラシックなランニングシューズスタイルを彷彿とさせます。さらに、リフレクティブ（再帰反射）素材を使用したディテールが、ストリートでの視認性を高めます。