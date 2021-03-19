惨敗から立ち直るには

今シーズンのチームには優秀なプレーヤーが少ない。そういうこともあるでしょう。では、その状況にどう適応していくか。チームの大部分が年下のプレーヤーということなら、あなたがリーダーとして引っ張っていけるでしょう。彼らが素晴らしい力を発揮できるよう、あなたが勇気や自信を与えられる存在になることを目指しましょう。私は、スポーツにおいて精神面が果たす役割に興味を持ってきました。実のところ、大学では神経科学を専攻していたくらいです。自信がある時はプレーが上手くできたり、早く学ぶことができたりしますよね。だから、まずはその自信を高めることから始めるのが最善策だと思います。



私が現役の選手だった頃は、ちょっとした方法をいろいろと使ってチームメイトの自信を高めていました。ハイタッチをしたり、「今日はすごいプレーだったね」と伝えたり、車で家まで送りながらその日うまくいったことを話したり、といった具合に。本当にちょっとしたことですが、これがチームメイトに自信を与え、自分自身にかけている制限を打ち破るきっかけになるかもしれません。それに、こうして築いた関係は、勝ち負けに関係なく、あなたの財産にもなるでしょう。



次のシーズンが最後のチャンスと考えているようですが、そう決めつけているのはあなただけです。私は2000年にテニスとバスケットボールのコーチとして初めて仕事を引き受けましたが、当時は「コーチの仕事なんて続くわけがない」と思っていました。あれから20年が経った今、この仕事ができることを、私はかつてないほどうれしく思っています。あなたが高校のユニフォームを着てプレーするのは今年が最後かもしれませんが、それでスポーツのキャリアが終わるわけではありません。あなたに続ける意志があるならね。いつ終わりにするか、そしてどんな風に終わりにするかを決めることができるのは、あなただけですよ。



コーチのバンガートより