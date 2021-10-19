マラソンを完走するためのチェックリスト

マラソンランナーなら「カーボローディング」という言葉を耳にしたことがあるだろう。炭水化物はグリコーゲンとして貯蔵され、エネルギー源としてすぐに消費できる。だから多くのランナーがレース前にいつもより炭水化物の摂取量を増やし、グリコーゲンの貯蔵量を最大限に高めようとするのだ。しかし非常にたくさんのランナーが、この戦略を誤解している。残念ながら、カーボローディングは、レース前の数週間にパンやスパゲッティ、シリアルを貪るように食べることではないのだ。

計画的に実行するのが望ましい。大会の3-4日ほど前から食事の70-75％を炭水化物にして、残りをタンパク質や健康的な良質の脂質に当てるとよい。そう話すのは、Precision Nutritionで主任パフォーマンスニュートリションコーチを務める登録栄養士のライアン・マシエル。レース前夜の食事をすべて炭水化物からとると、次の日に身体が重くなるだろうし、あいにくグリコーゲンの貯蔵量が増やせるわけでもない。一晩では効果が現れないとマシエルは言う。

また、トレーニングとして、最長距離を走る前の数日間にカーボローディングを行っておけば、自分に合った栄養補給方法を把握することができると話すのは、米国登録栄養士のモニーク・ライアン。スポーツ栄養士として、持久力を必要とするプロのアスリートやチームにアドバイスを行っている。練習しておけば、スタートラインに立つ前に予期しない事態に戸惑うこともないだろう。