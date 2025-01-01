  1. Nike Black Friday
Leggings da allenamento per il Nike Black Friday 2025(51)

Nike Zenvy
Nike Zenvy Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
Best seller
Nike Zenvy
Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
30% di sconto
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
Best seller
Nike Zenvy
Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
50% di sconto
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
Best seller
Nike Pro Sculpt
Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
50% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Leggings a 7/8 a vita media con grafica e inserto in mesh – Donna
Best seller
Nike Pro
Leggings a 7/8 a vita media con grafica e inserto in mesh – Donna
50% di sconto
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
Best seller
Nike Pro Sculpt
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
50% di sconto
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike One Seamless Front
Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
50% di sconto
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
50% di sconto
Nike One
Nike One Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
24% di sconto
Nike One
Nike One Leggings a tutta lunghezza a vita alta Therma-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings a tutta lunghezza a vita alta Therma-FIT – Donna
50% di sconto
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Zenvy
Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
50% di sconto
Nike One
Nike One Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
50% di sconto
Nike One
Nike One Leggings a 7/8 a vita alta con tasche - Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings a 7/8 a vita alta con tasche - Donna
30% di sconto
Nike One
Nike One Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
50% di sconto
Nike Universa
Nike Universa Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Best seller
Nike Universa
Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
24% di sconto
Nike One
Nike One Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
30% di sconto
Nike One
Nike One Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
30% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Shorts modello Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts modello Dri-FIT – Uomo
34% di sconto
Nike One
Nike One Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
50% di sconto
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts Nike Dri-FIT - Uomo
Materiali riciclati
Jordan Sport
Shorts Nike Dri-FIT - Uomo
34% di sconto
Nike Yoga
Nike Yoga Leggings a 7/8 a vita alta - Donna
Materiali riciclati
Nike Yoga
Leggings a 7/8 a vita alta - Donna
30% di sconto
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Shorts da ciclista 8 cm a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Shorts da ciclista 8 cm a vita alta – Donna
50% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Leggings a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Leggings a vita alta – Donna
30% di sconto
Nike One
Nike One Shorts da ciclista 20 cm a vita alta con tasche – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts da ciclista 20 cm a vita alta con tasche – Donna
50% di sconto
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
50% di sconto
Nike One
Nike One Leggings a vita alta e lunghezza ridotta – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings a vita alta e lunghezza ridotta – Donna
30% di sconto
Nike Zenvy Rib
Nike Zenvy Rib Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Zenvy Rib
Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
30% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Tights da fitness a 3/4 Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Pro
Tights da fitness a 3/4 Dri-FIT – Uomo
20% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Leggings a vita media Therma-FIT – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike Pro
Leggings a vita media Therma-FIT – Bambina/Ragazza
24% di sconto
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings svasati a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Zenvy
Leggings svasati a vita alta – Donna
25% di sconto
Nike Universa
Nike Universa Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Best seller
Nike Universa
Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
24% di sconto
Nike Form
Nike Form Pantaloncini – Donna
Materiali riciclati
Nike Form
Pantaloncini – Donna
25% di sconto
Nike One
Nike One Leggings capri a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings capri a vita alta – Donna
50% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Shorts da fitness Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts da fitness Dri-FIT – Uomo
24% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Shorts 8 cm Dri-FIT – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts 8 cm Dri-FIT – Bambina/Ragazza
20% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Leggings a vita media con inserti in mesh – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Leggings a vita media con inserti in mesh – Donna
50% di sconto
Nike Zenvy
Nike Zenvy Shorts da ciclista stampati 13 cm a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Zenvy
Shorts da ciclista stampati 13 cm a vita alta – Donna
30% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Shorts 13 cm Dri-FIT – Ragazza
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts 13 cm Dri-FIT – Ragazza
14% di sconto
Nike One
Nike One Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
20% di sconto
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings – Ragazza
Materiali riciclati
Nike Pro Dri-FIT
Leggings – Ragazza
24% di sconto
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts da ciclista a vita alta 18 cm – Donna
Materiali riciclati
Jordan Sport
Shorts da ciclista a vita alta 18 cm – Donna
40% di sconto
Jordan Sport Leak Protection per il ciclo
Jordan Sport Leak Protection per il ciclo Shorts – Donna
Materiali riciclati
Jordan Sport Leak Protection per il ciclo
Shorts – Donna
50% di sconto
Nike One
Nike One Leggings a vita alta Dri-FIT – Ragazza
Materiali riciclati
Nike One
Leggings a vita alta Dri-FIT – Ragazza
34% di sconto
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts 13 cm - Donna
Jordan Sport
Shorts 13 cm - Donna
50% di sconto
Nike (M) One
Nike (M) One Shorts da ciclista 20 cm a vita alta Dri-FIT con tasche (Maternità) – Donna
Materiali riciclati
Nike (M) One
Shorts da ciclista 20 cm a vita alta Dri-FIT con tasche (Maternità) – Donna
30% di sconto
Nike Zenvy
Nike Zenvy Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Zenvy
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
30% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Shorts 8 cm Dri-FIT – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts 8 cm Dri-FIT – Bambina/Ragazza
24% di sconto
Nike Pro Leak Protection
Nike Pro Leak Protection Shorts Dri-FIT per il ciclo – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike Pro Leak Protection
Shorts Dri-FIT per il ciclo – Bambina/Ragazza
24% di sconto
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts 13 cm - Donna
Materiali riciclati
Nike Pro 365
Shorts 13 cm - Donna
50% di sconto

Leggings da palestra in offerta Nike Black Friday: allenati senza pensieri

Scopri le nostre offerte per il Nike Black Friday sui leggings da allenamento e trova il modello che ti aiuterà a dare il massimo, indipendentemente dal tipo di attività che preferisci. Dai circuiti di allenamento alla corsa sul tapis roulant alle posizioni yoga, puoi contare su tessuti ad alte prestazioni che si adattano ai tuoi movimenti. I materiali a prova di squat offrono un'ottima copertura, così potrai allenarti con sicurezza e senza pensieri. Grazie alle fibre traspiranti che allontanano l'umidità dalla pelle, avrai freschezza e comodità durante tutto l'allenamento.

Nella nostra selezione di leggings da allenamento per il Nike Black Friday troverai una vasta scelta di modelli adatti a te. I leggings lunghi trattengono il calore corporeo durante gli allenamenti mattutini al freddo, mentre quelli più corti sono leggeri e indicati quando il ritmo aumenta. Se ti piace la sensazione di aderenza ai muscoli, scegli i leggings a sostegno extra in tessuto liscio e modellante che comprime nei punti giusti. I modelli a sostegno leggero, invece, si adattano al corpo come una seconda pelle e sono perfetti quando desideri muoverti in libertà. Senza dimenticare la tecnologia Nike Dri-FIT, che allontana il sudore dal corpo per una più rapida evaporazione, così la pelle rimane fresca e asciutta.

In fatto di prestazioni spesso sono i particolari a fare la differenza. Ecco perché i nostri leggings da allenamento per il Nike Black Friday sono ricchi di dettagli funzionali. Gli inserti traspiranti favoriscono il passaggio dell'aria, mentre la fascia in vita extra ampia è progettata in modo da evitare che si arrotoli, stringa o dia fastidio, così non avrai alcuna distrazione mentre ti alleni. Ti occorre spazio per portare con te gli oggetti essenziali? Non hai che l'imbarazzo della scelta tra tasche con zip, laterali ad angolo e aperte in vita.

Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Se vuoi unirti a noi, scegli i tights da palestra e i leggings da allenamento per il Nike Black Friday contrassegnati con l'etichetta Materiali sostenibili. Significa che realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.