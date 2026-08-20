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Abbigliamento sportivo per il Nike Black Friday 2026

Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Shorts da training in maglia 13 cm Dri-FIT – Uomo
Nike N.A.C.
Shorts da training in maglia 13 cm Dri-FIT – Uomo
30% di sconto
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts 13 cm (Plus size) – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro 365
Shorts 13 cm (Plus size) – Donna
30% di sconto
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Bra imbottito regolabile – Donna
Materiali riciclati
Nike Indy Light Support
Bra imbottito regolabile – Donna
29% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Leggings a vita media e lunghezza ridotta con inserti in mesh – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Leggings a vita media e lunghezza ridotta con inserti in mesh – Donna
30% di sconto
Nike One Fitted
Nike One Fitted Canotta corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One Fitted
Canotta corta Dri-FIT – Donna
30% di sconto
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. T-shirt – Uomo
Nike N.A.C.
T-shirt – Uomo
30% di sconto
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantaloni ampi a gamba larga e vita alta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike 24.7 PerfectStretch
Pantaloni ampi a gamba larga e vita alta Dri-FIT – Donna
30% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Leggings a vita media con inserti in mesh – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Leggings a vita media con inserti in mesh – Donna
30% di sconto
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
30% di sconto
Nike One
Nike One Shorts 12,5 cm - Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts 12,5 cm - Donna
30% di sconto
Nike One
Nike One Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
30% di sconto
Nike Universa
Nike Universa Shorts da ciclista 20 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Shorts da ciclista 20 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
30% di sconto
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bra imbottito a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Bra imbottito a sostegno medio – Donna
30% di sconto
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
Nike Pro Seamless
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
29% di sconto
Nike One
Nike One Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
30% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Shorts 13 cm Dri-FIT – Ragazza
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts 13 cm Dri-FIT – Ragazza
28% di sconto
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
29% di sconto
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
30% di sconto
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Shorts da ciclista 12,7 cm a vita alta – Donna
Nike Pro Seamless
Shorts da ciclista 12,7 cm a vita alta – Donna
29% di sconto
Nike
Nike T-shirt Dri-FIT – Ragazzo/a
Nike
T-shirt Dri-FIT – Ragazzo/a
30% di sconto
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
Nike Zenvy Strappy
Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
30% di sconto
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Pantaloni in fleece Dri-FIT – Uomo
Jordan Sport Crossover
Pantaloni in fleece Dri-FIT – Uomo
30% di sconto
Nike One
Nike One Shorts in tessuto con slip foderati – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts in tessuto con slip foderati – Donna
30% di sconto
Nike Unlimited
Nike Unlimited Pantaloni cargo versatili Dri-FIT – Uomo
Best seller
Nike Unlimited
Pantaloni cargo versatili Dri-FIT – Uomo
30% di sconto

Vestiti per fitness e palestra Nike Black Friday 2026: prestazioni di livello

Migliora le tue prestazioni con la nostra selezione di offerte sull'abbigliamento sportivo per il Nike Black Friday. Dal riscaldamento all'attività più intensa fino al defaticamento, l'abbigliamento giusto ti aiuta ad allenarti dando il meglio di te. Scopri modelli pratici che ti offrono libertà di movimento, realizzati in tessuti ultra elasticizzati e confortevoli. Ti alleni duramente? I nostri capi da palestra sono traspiranti e ad asciugatura rapida, per una sensazione di freschezza eccezionale anche durante i tuoi workout. E nelle mattine fredde, giacche leggere, pantaloni jogger in fleece e strati base termici ti assicurano calore e comfort.

Migliora le tue prestazioni

La traspirabilità è fondamentale se vuoi comfort durante tutta la giornata. Ecco perché l'abbigliamento sportivo in offerta per il Nike Black Friday è dotato di sezioni traforate che migliorano il passaggio dell'aria, mentre le nostre canotte corte e dal fit comodo presentano tasselli nel giromanica che favoriscono ampia libertà di movimento. Cerchi abbigliamento da palestra che offra un sostegno extra? L'intimo e gli strati base a compressione avvolgono il corpo per una straordinaria sensazione di supporto. Scopri gli shorts 2 in 1 con slip integrato per una copertura confortevole, oltre ai bra con diversi livelli di sostegno, da leggero a elevato. I nostri modelli sono realizzati con materiali flessibili che recuperano rapidamente la forma, così la comodità è garantita dall'inizio alla fine dell'attività.

Concentrazione al massimo

Allenarsi intensamente significa sudare. Scopri il nostro abbigliamento sportivo per il Nike Black Friday con tecnologia Nike Dri-FIT: allontana l'umidità dalla pelle in modo che possa evaporare più rapidamente, così la pelle rimane asciutta più a lungo. Inoltre, dettagli come il minor numero di cuciture riducono gli sfregamenti e le irritazioni. L'ampia fascia elastica in vita dei nostri leggings e la fascia sottoseno dei bra e dei top corti sono progettate per offrirti un fit aderente senza stringere o comprimere eccessivamente.

A portata di mano e al sicuro

Durante le tue corse in strada o in pista, hai bisogno di portare con te lo smartphone, le chiavi o gli auricolari mentre ti alleni. Dai uno sguardo ai pantaloni jogger, agli shorts da running e ai leggings da allenamento multi-tasche. Nella nostra collezione di abbigliamento sportivo per il Nike Black Friday troverai leggings comodi, con tasche laterali aperte e con zip, oltre a numerosi capi con tasche nascoste sul retro in vita. Scegli i pantaloni jogger dotati di fondo a coste per una maggiore copertura e di coulisse interna per regolare il fit.

Stile iconico

Vuoi allenarti al massimo, e vuoi farlo con stile. Ecco perché la nostra collezione di abbigliamento sportivo per il Nike Black Friday è disponibile in una varietà di modelli e colori. Scegli la semplicità del bianco e del nero o sfoggia con sicurezza motivi color block, stampe divertenti e tonalità brillanti. Scopri l'abbigliamento da fitness con tecnologia Nike Stealth Evaporation, che nasconde l'umidità permettendoti di avere sempre un aspetto fresco. Qualunque sia la tua scelta, potrai contare su tessuti morbidi e copertura totale, per allenarti al meglio.