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Sneakers e scarpe da donna per il Nike Black Friday 2026

Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Scarpa – Donna
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Scarpa – Donna
30% di sconto
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Scarpa impermeabile da trail running – Donna
Materiali riciclati
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Scarpa impermeabile da trail running – Donna
30% di sconto
Nike United Phantom 6 Low Elite
Nike United Phantom 6 Low Elite Scarpa da calcio per terreni compatti
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Scarpa da calcio per terreni compatti
30% di sconto
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Scarpa – Donna
Best seller
Nike Court Vision Low Next Nature
Scarpa – Donna
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Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Scarpa – Donna
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Scarpa – Donna
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Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Nike Phantom 6 Low Elite LV8 Scarpa da calcio per terreni compatti
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Scarpa da calcio per terreni compatti
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Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Scarpa – Donna
Best seller
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Scarpa – Donna
30% di sconto
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland" Scarpa da calcio per erba artificiale
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Scarpa da calcio per erba artificiale
30% di sconto
Nike United Phantom 6 High Elite
Nike United Phantom 6 High Elite Scarpa da calcio per terreni compatti
Nike United Phantom 6 High Elite
Scarpa da calcio per terreni compatti
30% di sconto
Nike United Tiempo Maestro Elite
Nike United Tiempo Maestro Elite Scarpa da calcio a taglio basso per terreni compatti
Nike United Tiempo Maestro Elite
Scarpa da calcio a taglio basso per terreni compatti
30% di sconto
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Scarpa da calcio per terreni compatti
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Scarpa da calcio per terreni compatti
30% di sconto
Nike Romaleos 4
Nike Romaleos 4 Scarpa per sollevamento pesi
Nike Romaleos 4
Scarpa per sollevamento pesi
30% di sconto
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Scarpa da running su strada – Donna
Materiali riciclati
Nike Pegasus Plus
Scarpa da running su strada – Donna
30% di sconto
Nike Air Max TL 2.5
Nike Air Max TL 2.5 Scarpa – Uomo
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Scarpa – Uomo
30% di sconto
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Scarpa – Donna
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Scarpa – Donna
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Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland" Scarpa da calcio per terreni compatti
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Scarpa da calcio per terreni compatti
30% di sconto
Luka 5 "Luka Lifestyle"
Luka 5 "Luka Lifestyle" Scarpa da basket
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Scarpa da basket
30% di sconto
Nike United Phantom 6 Low Academy
Nike United Phantom 6 Low Academy Scarpa da calcio multiterreno
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Scarpa da calcio multiterreno
30% di sconto
Nike Court Vision Low
Nike Court Vision Low Scarpa – Donna
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Scarpa – Donna
30% di sconto
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland" Scarpa da calcio per erba sintetica
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Scarpa da calcio per erba sintetica
30% di sconto
Jordan Heir Series 2 "Precious Medals"
Jordan Heir Series 2 "Precious Medals" Scarpa da basket
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Scarpa da basket
30% di sconto
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Scarpa – Donna
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Scarpa – Donna
30% di sconto
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Scarpa da calcio per terreni compatti
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Scarpa da calcio per terreni compatti
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Nike Tiempo Maestro Elite LV8
Nike Tiempo Maestro Elite LV8 Scarpa da calcio a taglio basso per terreni compatti
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Scarpa da calcio a taglio basso per terreni compatti
30% di sconto

Offerte del Nike Black Friday 2026 sulle scarpe da donna: dai il massimo

Scopri la selezione di sneakers e scarpe da donna del Nike Black Friday per allenarti al massimo delle tue possibilità su campi, piste e sentieri con modelli progettati per offrirti innovazioni eccezionali. La nostra tecnologia ti aiuta a superare i tuoi obiettivi, da una semplice corsa al più impegnativo degli allenamenti.


Supporto senza confronti


Lavoriamo senza sosta per offrirti un comfort impareggiabile: le scarpe per donna in offerta per il Nike Black Friday ne sono la prova. Scopri la straordinaria ammortizzazione della tecnologia ZoomX: questa schiuma innovativa è realizzata con materiali usati anche nell'ingegneria aerospaziale. ZoomX, attualmente la nostra schiuma più leggera, fornisce un ritorno di energia dell'85% per consentirti di correre di più e più velocemente. Inoltre, i modelli con capsule in gomma posizionate in punti strategici danno il giusto supporto al piede passo dopo passo.


Una tradizione che parla da sé


Creiamo sneakers da donna con tecnologia Nike Air Max fin dal 1987 e ancora oggi godono della stessa popolarità. Le unità Air Max offrono un'ammortizzazione leggera a ogni passo e sono amatissime dalle atlete in tutto il mondo. Puoi optare anche per modelli ispirati alla nostra iconica suola Waffle, dotati di motivi di trazione per un'eccezionale aderenza in diverse condizioni.


Parola d'ordine: avventura


Le sneakers da donna in offerta per il Nike Black Friday sono ideate per aiutarti a percorrere strade nuove, sia che tu preferisca correre su strada o prediliga i sentieri. Le nostre scarpe da trail running forniscono una trazione robusta, ideale per affrontare anche i costoni più rocciosi. Ti stai preparando a una maratona? Scegli scarpe leggere in grado di supportarti dall'inizio alla fine. Se cerchi un'eccezionale reattività, punta sui modelli con schiuma Nike React. Se la tua passione è il calcio o il basket, invece, prova le scarpe con tecnologia Zoom Air, pensata per assorbire gli impatti e riacquistare velocemente la forma, riducendo il rischio di infortuni anche durante gli incontri più intensi. Infine, per divertirti giocando a tennis puoi scegliere scarpe dal taglio basso, dotate di suole comode che facilitano movimenti semplici e rapidi sul terreno di gioco.


Tecnologia per le tue esigenze


Cerchi sneakers che rendano la tua vita più semplice? Le trovi tra le nostre offerte del Nike Black Friday sulle scarpe da donna. Dai un'occhiata ai modelli con tomaie elasticizzate, facili da mettere e togliere e dalla calzata avvolgente. Per la piscina o la palestra, invece, puoi scegliere slider resistenti all'acqua e con suole antiscivolo, disponibili in colori sobri e neutri da abbinare a qualsiasi outfit. Le scarpe con profilo basso d'ispirazione rétro e quelle dal taglio alto con linee eleganti, invece, aggiungono un tocco di colore alla tua quotidianità.