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Scarpe da calcio per il Nike Black Friday 2025

(36)
Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" Scarpa da calcio multiterreno
Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Scarpa da calcio multiterreno
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Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy
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Nike United Phantom 6 High Elite
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Scarpa da calcio per terreni compatti
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Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
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Nike United Phantom 6 Low Elite
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Nike United Phantom 6 Low Elite
Scarpa da calcio per terreni compatti
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Nike Phantom 6 Low Elite LV8
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Scarpa da calcio per terreni compatti
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Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland" Scarpa da calcio per erba artificiale
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Scarpa da calcio per erba artificiale
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Nike United Tiempo Maestro Elite
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Nike Phantom 6 High Elite LV8
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Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
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Nike United Phantom 6 Low Academy
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Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
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Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Scarpa da calcio per erba sintetica
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Nike Phantom 6 High Elite LV8
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Nike Tiempo Maestro Elite LV8
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Nike United Tiempo Maestro Academy
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Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
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Air Jordan Ultra
Air Jordan Ultra Scarpa – Ragazzo/a
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Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
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Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
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Nike Total 90 Checkered
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Scarpa – Uomo
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Nike Tiempo Ligera Pro
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Nike Tiempo Reactgato
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Nike Total 90
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Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
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Nike Tiempo Reactgato
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Nike Jr. Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
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Nike Tiempo Streetgato PRM
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Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" Scarpa da calcio per erba sintetica – Ragazzi
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Nike Total 90
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Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" Scarpa da calcio per campi indoor/cemento
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Nike Jr. Tiempo Streetgato PRM
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Jordan Trunner O/S
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Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
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Nike Tiempo Streetgato PRM
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Nike Jr. Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
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Nike Tiempo Streetgato PRM
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Nike Total 90
Nike Total 90 Scarpa – Uomo
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Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
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Nike Jr. Tiempo Streetgato PRM
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Offerte del Nike Black Friday sulle scarpe da calcio: dai il massimo in ogni match

Grazie alle offerte sulle scarpe da calcio per il Nike Black Friday, puoi trovare il supporto di cui hai bisogno per dare il meglio nel bel gioco. Ami le partitelle del weekend o aspiri a un futuro da professionista? Ti piace sfidare gli amici al parco o correre a tutta velocità in campo? Noi abbiamo le scarpe che fanno al caso tuo: i tacchetti profondi offrono un'eccellente aderenza e stabilità sui terreni morbidi, mentre su quelli compatti e asciutti i tacchetti con profilo più basso forniscono la trazione indispensabile per scattare, frenare e cambiare direzione in un lampo. Se invece giochi su superfici artificiali, le suole con motivi di trazione sono la scelta ideale per avere sempre il massimo controllo.

Le nostre scarpe da calcio per il Nike Black Friday vantano la stessa tecnologia professionale di cui si avvalgono i campioni di tutto il mondo. Grazie a lunghi anni di esperienza, siamo in grado di proporre tomaie realizzate con estrema precisione: le texture forniscono la giusta aderenza per migliorare il controllo di palla, mentre i lacci decentrati offrono una zona di tiro pulita. Il risultato? Dribbling, passaggi e tiri da fuoriclasse. In più, i materiali sono così leggeri da permetterti di muoverti e accelerare senza limiti. Inoltre, è disponibile una vasta gamma di colori e stili diversi, così puoi trovare il modello perfetto in tutta semplicità, dalle versioni ispirate ai club più iconici alle tonalità neutre e ai colori vivaci, perfetti per farti notare in campo.