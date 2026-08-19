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Offerte del Nike Black Friday 2026 sull'abbigliamento da donna

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Nike One Fitted
Nike One Fitted Canotta corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One Fitted
Canotta corta Dri-FIT – Donna
30% di sconto
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts 13 cm (Plus size) – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro 365
Shorts 13 cm (Plus size) – Donna
30% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Leggings a vita media e lunghezza ridotta con inserti in mesh – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Leggings a vita media e lunghezza ridotta con inserti in mesh – Donna
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Nike Swim HydraStrong Essential
Nike Swim HydraStrong Essential Costume intero con doppie spalline incrociate – Donna
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Costume intero con doppie spalline incrociate – Donna
30% di sconto
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantaloni ampi a gamba larga e vita alta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike 24.7 PerfectStretch
Pantaloni ampi a gamba larga e vita alta Dri-FIT – Donna
30% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Leggings a vita media con inserti in mesh – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Leggings a vita media con inserti in mesh – Donna
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
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Nike Pro Sculpt
Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
30% di sconto
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt
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T-shirt
30% di sconto
Nike One
Nike One Shorts 12,5 cm - Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts 12,5 cm - Donna
30% di sconto
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit T-shirt corta – Donna
Nike Sportswear Chill Knit
T-shirt corta – Donna
30% di sconto
Nike One
Nike One Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
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Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Canotta da running Dri-FIT – Donna
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Nike Swift Breathe
Canotta da running Dri-FIT – Donna
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Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt
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T-shirt
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Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Felpa pullover con cappuccio - Donna
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Felpa pullover con cappuccio - Donna
30% di sconto
Nike Universa
Nike Universa Shorts da ciclista 20 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Shorts da ciclista 20 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
30% di sconto
Nike One
Nike One Leggings a vita alta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings a vita alta Dri-FIT – Donna
30% di sconto
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
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Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club T-shirt a manica corta - Donna
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T-shirt a manica corta - Donna
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantaloni carpenter ampi a vita bassa – Donna
Nike Sportswear
Pantaloni carpenter ampi a vita bassa – Donna
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Nike One
Nike One Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
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Nike One
Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
30% di sconto
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Pantaloni – Donna
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Pantaloni – Donna
30% di sconto
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
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Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Shorts da running 6 cm Dri-FIT a vita media con slip – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift Breathe
Shorts da running 6 cm Dri-FIT a vita media con slip – Donna
30% di sconto
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
30% di sconto
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Shorts da ciclista 12,7 cm a vita alta – Donna
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Shorts da ciclista 12,7 cm a vita alta – Donna
29% di sconto
Nike Victory
Nike Victory Gonna da tennis a balze Dri-FIT – Donna
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Nike Victory
Gonna da tennis a balze Dri-FIT – Donna
30% di sconto
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Top da running a manica corta Dri-FIT – Donna
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Nike Swift Breathe
Top da running a manica corta Dri-FIT – Donna
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Canotta aderente con grafica – Donna
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Canotta aderente con grafica – Donna
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Naomi Osaka
Naomi Osaka T-shirt oversize da donna
Naomi Osaka
T-shirt oversize da donna
30% di sconto
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt
Nike Sportswear
T-shirt
30% di sconto
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantaloni plissettati – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Pantaloni plissettati – Donna
30% di sconto
Nike One
Nike One Shorts in tessuto con slip foderati – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts in tessuto con slip foderati – Donna
30% di sconto
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic T-shirt oversize da donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear Classic
T-shirt oversize da donna
30% di sconto
Nike Sportswear
Nike Sportswear Top a manica corta slim fit – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Top a manica corta slim fit – Donna
30% di sconto
ACG Smith Summit
ACG Smith Summit Pantaloni con zip – Donna
Materiali riciclati
ACG Smith Summit
Pantaloni con zip – Donna
30% di sconto
Nike Sportswear Chill Poplin
Nike Sportswear Chill Poplin Shorts loose fit a righe a vita media – Donna
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Shorts loose fit a righe a vita media – Donna
30% di sconto
Nike Sportswear
Nike Sportswear Polo in jersey loose fit con pizzo – Donna
Nike Sportswear
Polo in jersey loose fit con pizzo – Donna
30% di sconto
Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta – Donna
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Jordan Sport
Jordan Sport Shorts Diamond in tessuto Dri-FIT – Uomo
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Jordan Sport
Shorts Diamond in tessuto Dri-FIT – Uomo
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Nike Pro
Nike Pro Canotta corta Dri-FIT – Donna
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Nike Pro
Canotta corta Dri-FIT – Donna
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Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Pantaloni da track - Donna
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Jordan Brooklyn
Pantaloni da track - Donna
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Nike Advantage
Nike Advantage Pantaloni da tennis a vita media Dri-FIT – Donna
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Nike Advantage
Pantaloni da tennis a vita media Dri-FIT – Donna
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Jordan Brooklyn Essentials
Jordan Brooklyn Essentials Shorts 10 cm – Donna
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Shorts 10 cm – Donna
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Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic T-shirt oversize da donna
Nike Sportswear Classic
T-shirt oversize da donna
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Shorts da running a vita media con slip foderati 8 cm Dri-FIT ADV – Donna
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Nike AeroSwift
Shorts da running a vita media con slip foderati 8 cm Dri-FIT ADV – Donna
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Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Canotta aderente a costine – Donna
Nike Sportswear Chill Knit
Canotta aderente a costine – Donna
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Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 2 in 1 a vita media Dri-FIT 8 cm – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Shorts da running 2 in 1 a vita media Dri-FIT 8 cm – Donna
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Nike Swift
Nike Swift Capo midlayer da running con zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Donna
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Nike Swift
Capo midlayer da running con zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Donna
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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Shorts da ciclista 12,7 cm a vita alta – Donna
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Shorts da ciclista 12,7 cm a vita alta – Donna
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Nike Victory
Nike Victory Gonna da tennis a balze Dri-FIT – Donna
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Gonna da tennis a balze Dri-FIT – Donna
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Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Top da running a manica corta Dri-FIT – Donna
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Nike Swift Breathe
Top da running a manica corta Dri-FIT – Donna
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Canotta aderente con grafica – Donna
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Naomi Osaka
Naomi Osaka T-shirt oversize da donna
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T-shirt oversize da donna
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Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt
Nike Sportswear
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantaloni plissettati – Donna
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Nike Sportswear
Pantaloni plissettati – Donna
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Nike One
Nike One Shorts in tessuto con slip foderati – Donna
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Shorts in tessuto con slip foderati – Donna
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Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic T-shirt oversize da donna
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Nike Sportswear Classic
T-shirt oversize da donna
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Top a manica corta slim fit – Donna
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ACG Smith Summit
ACG Smith Summit Pantaloni con zip – Donna
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ACG Smith Summit
Pantaloni con zip – Donna
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Nike Sportswear Chill Poplin
Nike Sportswear Chill Poplin Shorts loose fit a righe a vita media – Donna
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Polo in jersey loose fit con pizzo – Donna
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Polo in jersey loose fit con pizzo – Donna
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Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta – Donna
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Nike Swift
Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta – Donna
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Jordan Sport
Jordan Sport Shorts Diamond in tessuto Dri-FIT – Uomo
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Shorts Diamond in tessuto Dri-FIT – Uomo
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Nike Pro
Nike Pro Canotta corta Dri-FIT – Donna
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Canotta corta Dri-FIT – Donna
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Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Pantaloni da track - Donna
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Jordan Brooklyn
Pantaloni da track - Donna
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Nike Advantage
Nike Advantage Pantaloni da tennis a vita media Dri-FIT – Donna
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Nike Advantage
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Jordan Brooklyn Essentials
Jordan Brooklyn Essentials Shorts 10 cm – Donna
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Nike Sportswear Classic T-shirt oversize da donna
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Shorts da running a vita media con slip foderati 8 cm Dri-FIT ADV – Donna
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Nike AeroSwift
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Nike Sportswear Chill Knit Canotta aderente a costine – Donna
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Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 2 in 1 a vita media Dri-FIT 8 cm – Donna
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Nike Swift Capo midlayer da running con zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Donna
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Nike Swift
Capo midlayer da running con zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Donna
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Offerte sull'abbigliamento da donna per il Nike Black Friday 2026: raggiungi obiettivi sempre più ambiziosi

Esplora l'abbigliamento da donna in offerta per il Nike Black Friday e scegli i tuoi capi preferiti a meno. Che la tua passione siano le lunghe corse o le partite di tennis, troverai saldi imperdibili su capi ad alte prestazioni, come reggiseni sportivi in grado di offrire il massimo supporto e leggings flessibili che seguono ogni tuo movimento.


Più fresca, più a lungo


Durante gli allenamenti più tosti puoi continuare a sentirti fresca grazie a tessuti che offrono una ventilazione eccezionale. Cerca pantaloni e maglie con pannelli in mesh, pensati per favorire la massima circolazione dell'aria. Per sessioni ancora più intense, puoi scegliere i capi realizzati con tecnologia Nike Dri-FIT, che allontana il sudore per farlo evaporare più in fretta, lasciando la pelle fresca e asciutta. Quando le temperature si riducono, invece, è il momento di passare al tessuto Nike Therma-FIT, progettato per trattenere il calore corporeo e donare comfort ai muscoli. Ami le attività sportive all'aperto? Non farti ostacolare dalla pioggia. Le nostre giacche da running e giacche a vento impermeabili, realizzate in tessuto Nike Storm-FIT, bloccano il calore allontanando l'acqua.


Trova la tua comfort zone


Trova il fit perfetto esplorando le offerte del Nike Black Friday sull'abbigliamento da donna. Cerca i pantaloni joggers con taglio affusolato per un look pulito che mette in evidenza le tue sneakers. Se preferisci una vestibilità più ampia, invece, opta per modelli con pieghe sulla parte frontale per un maggior volume. Hai bisogno di qualcosa che ti permetta di allenarti in palestra in piena libertà? Scegli i leggings con elastico in vita, che li terrà fermi anche durante le sessioni più dure. Quando arriva il momento di vestirsi a strati, le giacche reversibili, i gilet e i top corti a maniche lunghe Nike sono ideali per creare abbinamenti impeccabili.


Continua a metterti alla prova


Tra le offerte del Nike Black Friday sull'abbigliamento da donna troverai anche i tuoi articoli preferiti per lo yoga. I nostri capi elasticizzati, realizzati in materiali traspiranti e leggeri, sono progettati per accompagnare i tuoi movimenti sul tappetino senza alcun limite. Scopri leggings, shorts da ciclismo e reggiseni super morbidi e confortevoli come una seconda pelle. Se cerchi una flessibilità eccellente ad alte prestazioni e che resista a ogni lavaggio, punta sui capi creati con tecnologia InfinaSmooth.


Dettagli che fanno la differenza


Noi di Nike sappiamo che i dettagli sono fondamentali per raggiungere prestazioni eccellenti. Ecco perché i nostri leggings e shorts sono dotati di tasche in cui conservare i tuoi oggetti di valore durante lo sport. Le offerte del Nike Black Friday sull'abbigliamento da donna comprendono anche una serie di reggiseni sportivi pensati per offrire il giusto supporto. I modelli disponibili soddisfano le esigenze di ogni atleta e disciplina, spaziando tra un supporto leggero per lo stretching a uno più elevato per attività ad alto impatto come il running. Trovi anche reggiseni per la maternità, progettati per accompagnare i cambiamenti del tuo corpo offrendoti il supporto di cui hai bisogno.