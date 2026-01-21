Nike Black Friday per bambini e ragazzi

Nike Dunk Low x LEGO® Collection
Nike Dunk Low x LEGO® Collection Scarpa – Ragazzo/a
Scarpa – Ragazzo/a
Nike Dunk Low x LEGO® Collection Scarpa – Bambino/a
Scarpa – Bambino/a
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantaloni Jogger – Ragazzo/a
Pantaloni Jogger – Ragazzo/a
Nike Tech
Nike Tech Felpa camo in fleece con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
Felpa camo in fleece con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
Nike Court Borough Mid 2
Nike Court Borough Mid 2 Scarponcino – Ragazzo/a
Scarponcino – Ragazzo/a
Nike Club Fleece Set
Nike Club Fleece Set Completo in 2 pezzi – Bambino/a
Completo in 2 pezzi – Bambino/a
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Giacca puffer loose fit Therma-FIT – Ragazzo/a
Giacca puffer loose fit Therma-FIT – Ragazzo/a
Nike Dunk Low
Nike Dunk Low Scarpa – Ragazzi
Scarpa – Ragazzi
Nike Sportswear
Nike Sportswear Completo in 2 pezzi con zip a tutta lunghezza Tech Fleece – Bambino/a
Completo in 2 pezzi con zip a tutta lunghezza Tech Fleece – Bambino/a
Nike
Nike Completo tuta - Bimbo/a
Completo tuta - Bimbo/a
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Tuta con cappuccio – Ragazzo/a
Tuta con cappuccio – Ragazzo/a
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" Scarpa da calcio multiterreno – Ragazzo/a
Scarpa da calcio multiterreno – Ragazzo/a
Nike Air Max Dn8
Nike Air Max Dn8 Scarpa – Ragazzo/a
Scarpa – Ragazzo/a
Nike Dri-FIT Academy
Nike Dri-FIT Academy Tuta - Bambini
Tuta - Bambini
Nike Sportswear
Nike Sportswear Giacca - Ragazza
Giacca - Ragazza
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Scarpa – Bambino/a
Scarpa – Bambino/a
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantaloni Jogger – Ragazzo/a
Pantaloni Jogger – Ragazzo/a
Nike Cosmic Runner
Nike Cosmic Runner Scarpa da running su strada – Ragazzo/a
Scarpa da running su strada – Ragazzo/a
Nike Dunk Low
Nike Dunk Low Scarpa – Bambini
Scarpa – Bambini
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Scarpa – Ragazzo/a
Scarpa – Ragazzo/a
Nike Sportswear
Nike Sportswear Completo in 2 pezzi con zip a tutta lunghezza Tech Fleece – Bebè
Completo in 2 pezzi con zip a tutta lunghezza Tech Fleece – Bebè
Nike Shox R4
Nike Shox R4 Scarpa – Ragazzo/a
Scarpa – Ragazzo/a
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Pantaloni jogger Nike Foodball – Ragazzo/a
Pantaloni jogger Nike Foodball – Ragazzo/a
Sconti del Nike Black Friday 2025 per bambini e ragazzi: il giusto comfort tutto il giorno

Tra i nostri sconti del Nike Black Friday per bambini e ragazzi trovi tutto ciò di cui gli atleti e le atlete di domani hanno bisogno per muoversi e divertirsi, dalle attività sportive a scuola alle partite al parco nel fine settimana. Parliamo di maglie traspiranti, scarpe leggere e accessori pratici, tutti progettati per rendere ogni nuova sfida ancora più entusiasmante. Scopri le tecnologie pensate per offrire un comfort incredibile tutto il giorno, come Nike Dri-FIT, che allontana il sudore per farlo evaporare più in fretta e mantenere la pelle fresca e asciutta. Nelle giornate più fredde, invece, i capi con tessuto Therma-FIT trattengono il calore naturale del corpo per mantenerli al caldo senza aggiungere peso. Il risultato? Possono continuare a giocare in qualsiasi condizione.

Aggiungi più energia a ogni loro passo con le nostre offerte del Nike Black Friday per bambini e ragazzi. Le scarpe per gli sportivi e le sportive più giovani vantano la stessa eccellente qualità dei modelli da adulti: l'ideale per dare il massimo a qualsiasi età. Dai un'occhiata ai modelli con intersuole in schiuma reattiva, che assorbono gli impatti durante la corsa e i salti. I motivi di trazione sotto la suola forniscono invece aderenza e stabilità, aiutandoli a compiere movimenti fluidi e sicuri anche su superfici scivolose. Inoltre, le chiusure sicure mantengono le scarpe sempre al loro posto, qualunque sia il ritmo del gioco, mentre l'iconico Swoosh Nike su ogni modello aggiunge un tocco inconfondibile al look.

Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi contribuire anche tu, scegli capi d'abbigliamento e accessori per bambini e ragazzi del Nike Black Friday con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50% e scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.