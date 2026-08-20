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Giacche Nike Black Friday 2026

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Nike Sportswear
Nike Sportswear Tuta con cappuccio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Tuta con cappuccio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
30% di sconto
Nike Air
Nike Air Track jacket Windrunner – Uomo
Materiali riciclati
Nike Air
Track jacket Windrunner – Uomo
30% di sconto
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Track jacket con zip a tutta lunghezza - Donna
Materiali riciclati
Jordan Brooklyn
Track jacket con zip a tutta lunghezza - Donna
30% di sconto
Nike Sportswear
Nike Sportswear Giacca plissettata – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Giacca plissettata – Donna
30% di sconto
Nike Tech
Nike Tech Giacca con zip a tutta lunghezza in fleece Windrunner – Uomo
Nike Tech
Giacca con zip a tutta lunghezza in fleece Windrunner – Uomo
30% di sconto
Nike Sportswear Tech Woven
Nike Sportswear Tech Woven Smanicato - Ragazzo
Nike Sportswear Tech Woven
Smanicato - Ragazzo
30% di sconto
Nike Windrunner
Nike Windrunner Giacca foderata – Uomo
Materiali riciclati
Nike Windrunner
Giacca foderata – Uomo
30% di sconto
Atlético de Madrid Strike – Terza
Atlético de Madrid Strike – Terza Tuta da calcio in maglia Nike Dri-FIT Total 90 – Uomo
Materiali riciclati
Atlético de Madrid Strike – Terza
Tuta da calcio in maglia Nike Dri-FIT Total 90 – Uomo
30% di sconto
ACG Lava Flow
ACG Lava Flow Smanicato Therma-FIT ADV – Uomo
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ACG Lava Flow
Smanicato Therma-FIT ADV – Uomo
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Nike Club
Nike Club Giacca con cappuccio - Uomo
Nike Club
Giacca con cappuccio - Uomo
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Track jacket a taglio corto – Donna
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Nike Sportswear
Track jacket a taglio corto – Donna
30% di sconto
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
Nike Sportswear Tech Fleece
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
30% di sconto
Jordan Flight
Jordan Flight Giacca workwear con grafica – Uomo
Jordan Flight
Giacca workwear con grafica – Uomo
30% di sconto
Nike Stride
Nike Stride Giacca da training Repel UV – Bambino/a
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Nike Stride
Giacca da training Repel UV – Bambino/a
30% di sconto
Paris Saint-Germain Strike – Quarta
Paris Saint-Germain Strike – Quarta Tuta da calcio Jordan Dri-FIT – Ragazzo/a
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Paris Saint-Germain Strike – Quarta
Tuta da calcio Jordan Dri-FIT – Ragazzo/a
30% di sconto
Nike Windrunner
Nike Windrunner Piumino - Uomo
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Nike Windrunner
Piumino - Uomo
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Nike Unlimited
Nike Unlimited Giacca versatile Therma-FIT – Uomo
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Nike Unlimited
Giacca versatile Therma-FIT – Uomo
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Nike Club
Nike Club Tuta in tessuto – Uomo
Nike Club
Tuta in tessuto – Uomo
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Nike Sportswear Tech
Nike Sportswear Tech Track jacket in maglia Dri-FIT Shori – Uomo
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Nike Sportswear Tech
Track jacket in maglia Dri-FIT Shori – Uomo
25% di sconto
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Smanicato puffer trapuntato Therma-FIT – Donna
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Jordan Brooklyn
Smanicato puffer trapuntato Therma-FIT – Donna
30% di sconto
Jordan Flight
Jordan Flight Giacca in shearling high-pile - Uomo
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Jordan Flight
Giacca in shearling high-pile - Uomo
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Nike Windrunner
Nike Windrunner Smanicato Statement imbottito – Uomo
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Nike Windrunner
Smanicato Statement imbottito – Uomo
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Nike
Nike Giacca bomber da running Repel con protezione UV – Uomo
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Nike
Giacca bomber da running Repel con protezione UV – Uomo
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Air Jordan
Air Jordan Giacca piumino - Uomo
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Air Jordan
Giacca piumino - Uomo
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Jordan Sport
Jordan Sport Felpa smanicata da golf - Uomo
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Jordan Sport
Felpa smanicata da golf - Uomo
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Track jacket oversize con lacci – Donna
Nike Sportswear
Track jacket oversize con lacci – Donna
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Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Giacca Therma-FIT OCTA – Uomo
Nike 24.7 PerfectStretch
Giacca Therma-FIT OCTA – Uomo
30% di sconto
Nike Windrunner
Nike Windrunner Parka imbottito - Uomo
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Nike Windrunner
Parka imbottito - Uomo
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Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Smanicato da running – Donna
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Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Smanicato da running – Donna
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Nike Pro Octa
Nike Pro Octa Giacca Therma-FIT ADV – Uomo
Nike Pro Octa
Giacca Therma-FIT ADV – Uomo
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Paris Saint-Germain Strike Windrunner PrimaLoft® Fourth
Paris Saint-Germain Strike Windrunner PrimaLoft® Fourth Giacca da calcio con cappuccio Jordan Storm-FIT – Uomo
Paris Saint-Germain Strike Windrunner PrimaLoft® Fourth
Giacca da calcio con cappuccio Jordan Storm-FIT – Uomo
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Nike Stride
Nike Stride Giacca da running Repel UV – Uomo
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Nike Stride
Giacca da running Repel UV – Uomo
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Nike Unlimited
Nike Unlimited Giacca versatile con cappuccio Repel – Uomo
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Nike Unlimited
Giacca versatile con cappuccio Repel – Uomo
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Air Jordan
Air Jordan Track jacket – Uomo
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Air Jordan
Track jacket – Uomo
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Nike Academy+
Nike Academy+ Giacca da calcio Repel in tessuto – Uomo
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Nike Academy+
Giacca da calcio Repel in tessuto – Uomo
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Jordan Flight Chicago
Jordan Flight Chicago Giacca Realtree – Uomo
Jordan Flight Chicago
Giacca Realtree – Uomo
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Atlético de Madrid Windrunner
Atlético de Madrid Windrunner Gilet da calcio di peso medio Nike Therma-FIT – Uomo
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Atlético de Madrid Windrunner
Gilet da calcio di peso medio Nike Therma-FIT – Uomo
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Nike Air
Nike Air Giacca utility ibrida con zip a tutta lunghezza – Uomo
Nike Air
Giacca utility ibrida con zip a tutta lunghezza – Uomo
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Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Gilet da golf oversize Dri-FIT antivento – Uomo
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Nike Fairway Fresh
Gilet da golf oversize Dri-FIT antivento – Uomo
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Nike Impossibly Light Windrunner
Nike Impossibly Light Windrunner Giacca da running – Uomo
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Nike Impossibly Light Windrunner
Giacca da running – Uomo
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Nike Swift
Nike Swift Giacca da running Therma-FIT – Donna
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Nike Swift
Giacca da running Therma-FIT – Donna
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Nike Windrunner
Nike Windrunner Giacca in tessuto con grafica – Uomo
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Nike Windrunner
Giacca in tessuto con grafica – Uomo
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Nike Tartan
Nike Tartan Giacca da golf ampia – Uomo
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Nike Tartan
Giacca da golf ampia – Uomo
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Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Giacca stile college Therma-FIT – Donna
Jordan Brooklyn
Giacca stile college Therma-FIT – Donna
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Giacca workwear oversize – Donna
Nike Sportswear
Giacca workwear oversize – Donna
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Nike Stride
Nike Stride Giacca da running Repel – Uomo
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Nike Stride
Giacca da running Repel – Uomo
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Track jacket in tessuto – Bambina/Ragazza
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Nike Sportswear Club
Track jacket in tessuto – Bambina/Ragazza
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Jordan Flight
Jordan Flight Giacca chore in velluto a coste – Uomo
Jordan Flight
Giacca chore in velluto a coste – Uomo
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Jordan Sport
Jordan Sport Felpa smanicata da golf - Uomo
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Jordan Sport
Felpa smanicata da golf - Uomo
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Track jacket oversize con lacci – Donna
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Track jacket oversize con lacci – Donna
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Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Giacca Therma-FIT OCTA – Uomo
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Giacca Therma-FIT OCTA – Uomo
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Nike Windrunner
Nike Windrunner Parka imbottito - Uomo
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Parka imbottito - Uomo
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Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Smanicato da running – Donna
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Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Smanicato da running – Donna
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Nike Pro Octa
Nike Pro Octa Giacca Therma-FIT ADV – Uomo
Nike Pro Octa
Giacca Therma-FIT ADV – Uomo
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Paris Saint-Germain Strike Windrunner PrimaLoft® Fourth
Paris Saint-Germain Strike Windrunner PrimaLoft® Fourth Giacca da calcio con cappuccio Jordan Storm-FIT – Uomo
Paris Saint-Germain Strike Windrunner PrimaLoft® Fourth
Giacca da calcio con cappuccio Jordan Storm-FIT – Uomo
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Nike Stride
Nike Stride Giacca da running Repel UV – Uomo
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Giacca da running Repel UV – Uomo
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Nike Unlimited
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Giacca versatile con cappuccio Repel – Uomo
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Air Jordan
Air Jordan Track jacket – Uomo
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Track jacket – Uomo
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Nike Academy+
Nike Academy+ Giacca da calcio Repel in tessuto – Uomo
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Giacca da calcio Repel in tessuto – Uomo
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Jordan Flight Chicago
Jordan Flight Chicago Giacca Realtree – Uomo
Jordan Flight Chicago
Giacca Realtree – Uomo
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Atlético de Madrid Windrunner
Atlético de Madrid Windrunner Gilet da calcio di peso medio Nike Therma-FIT – Uomo
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Atlético de Madrid Windrunner
Gilet da calcio di peso medio Nike Therma-FIT – Uomo
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Nike Air
Nike Air Giacca utility ibrida con zip a tutta lunghezza – Uomo
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Giacca utility ibrida con zip a tutta lunghezza – Uomo
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Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Gilet da golf oversize Dri-FIT antivento – Uomo
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Nike Fairway Fresh
Gilet da golf oversize Dri-FIT antivento – Uomo
30% di sconto
Nike Impossibly Light Windrunner
Nike Impossibly Light Windrunner Giacca da running – Uomo
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Nike Impossibly Light Windrunner
Giacca da running – Uomo
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Nike Swift
Nike Swift Giacca da running Therma-FIT – Donna
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Giacca da running Therma-FIT – Donna
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Nike Windrunner
Nike Windrunner Giacca in tessuto con grafica – Uomo
Materiali riciclati
Nike Windrunner
Giacca in tessuto con grafica – Uomo
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Nike Tartan
Nike Tartan Giacca da golf ampia – Uomo
Materiali riciclati
Nike Tartan
Giacca da golf ampia – Uomo
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Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Giacca stile college Therma-FIT – Donna
Jordan Brooklyn
Giacca stile college Therma-FIT – Donna
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Giacca workwear oversize – Donna
Nike Sportswear
Giacca workwear oversize – Donna
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Nike Stride
Nike Stride Giacca da running Repel – Uomo
Materiali riciclati
Nike Stride
Giacca da running Repel – Uomo
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Track jacket in tessuto – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike Sportswear Club
Track jacket in tessuto – Bambina/Ragazza
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Jordan Flight
Jordan Flight Giacca chore in velluto a coste – Uomo
Jordan Flight
Giacca chore in velluto a coste – Uomo
30% di sconto

Smanicati e giacche Nike Black Friday 2026: scegli gli strati giusti e supera i tuoi limiti

Scopri le giacche per il Nike Black Friday, pensate per tenerti al caldo anche nelle giornate più fredde. Questa collezione nasce per aiutarti ad affrontare al meglio qualsiasi condizione meteo, sfoggiando al contempo uno stile inconfondibile. Dallo sport al tempo libero, i nostri capi ad alte prestazioni coniugano tecnologia innovativa e leggerezza per durare nel tempo e accompagnarti ovunque.

Il giusto calore senza appesantirti

Il maltempo non è un ostacolo, con i capi della nostra gamma di giacche per il Nike Black Friday. I tessuti intelligenti trattengono il calore naturale del corpo ma non aggiungono volume, regalandoti il giusto comfort senza appesantirti. Abbiamo sviluppato un sistema di isolamento sintetico all'avanguardia, oltre all'imbottitura leggera in piumino e al morbido fleece, in modo da fornirti comfort e calore senza rinunciare a una struttura ultraleggera. Ti capita di esporti al vento o alla pioggia? Scegli una giacca con l'innovativa tecnologia Nike Shield: la finitura idrorepellente e le cuciture rinforzate tengono lontana l'umidità.

Uno stile per ogni atleta

Ogni capo della collezione offre un mix perfetto di praticità e stile iconico. Le linee pulite e l'inconfondibile Swoosh Nike ti aiutano a lasciare il segno. Se cerchi un fit ideale per i look a strati, scegli un capo ampio. Ami correre? Punta su un modello aderente per mantenere la necessaria aerodinamicità quando arriva il momento di aumentare il ritmo. In alternativa, osa con una giacca dalle stampe decise: tra le giacche Nike in offerta per il Nike Black Friday trovi modelli in grado di aggiungere potenza e carattere al tuo guardaroba invernale. In più, sono disponibili taglie per ogni età, così tutta la famiglia può vestire Nike.

Dettagli che fanno la differenza

Che tu debba fare il tifo dagli spalti o scaldarti a bordo campo, scegli una giacca scontata per il Nike Black Friday per restare sempre al caldo. Le tasche con zip tengono al sicuro i tuoi oggetti essenziali, mentre quelle foderate in fleece sono perfette per riscaldare le mani nelle giornate più fredde. Se il cielo minaccia pioggia, le giacche con cappuccio ti proteggono dall'acqua, mentre i colletti regolabili con cordoncino forniscono un fit avvolgente. Se le condizioni cambiano, scegli una giacca da ripiegare nella sua tasca: è una soluzione incredibilmente pratica da portare sempre con te.

Orientate al movimento

Mantieni il torso al caldo con gli smanicati per il Nike Black Friday. Questi capi versatili, ideali per i look a strati, ti lasciano la libertà di movimento necessaria trattenendo il calore dove ne hai più bisogno. I nostri tessuti leggermente elastici si adattano ai tuoi movimenti naturali, così nulla potrà impedirti di dare il massimo. In più, le zip frontali e le zone di ventilazione strategiche facilitano la circolazione dell'aria all'aumentare dell'intensità, mantenendo la temperatura perfetta in ogni momento.