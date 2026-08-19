  1. Nike Black Friday
    2. /
  2. Abbigliamento
    3. /
  3. Tute sportive

Tute per il Nike Black Friday 2026

Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantaloni plissettati – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Pantaloni plissettati – Donna
30% di sconto
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Pantaloni in fleece Dri-FIT – Uomo
Jordan Sport Crossover
Pantaloni in fleece Dri-FIT – Uomo
30% di sconto
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Pantaloni da track - Donna
Materiali riciclati
Jordan Brooklyn
Pantaloni da track - Donna
30% di sconto
Nike Advantage
Nike Advantage Pantaloni da tennis a vita media Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Advantage
Pantaloni da tennis a vita media Dri-FIT – Donna
30% di sconto
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tuta con cappuccio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Tuta con cappuccio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
30% di sconto
Nike Air
Nike Air Track jacket Windrunner – Uomo
Materiali riciclati
Nike Air
Track jacket Windrunner – Uomo
30% di sconto
Nike Tech
Nike Tech Giacca con zip a tutta lunghezza in fleece Windrunner – Uomo
Nike Tech
Giacca con zip a tutta lunghezza in fleece Windrunner – Uomo
30% di sconto
Jordan Sport Classic
Jordan Sport Classic Pantaloni – Uomo
Materiali riciclati
Jordan Sport Classic
Pantaloni – Uomo
30% di sconto
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Track jacket con zip a tutta lunghezza - Donna
Materiali riciclati
Jordan Brooklyn
Track jacket con zip a tutta lunghezza - Donna
30% di sconto
Nike Sportswear
Nike Sportswear Giacca plissettata – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Giacca plissettata – Donna
30% di sconto
Nike
Nike Completo in 2 pezzi con maglia a girocollo in fleece Essential – Bebè (12-24 mesi)
Nike
Completo in 2 pezzi con maglia a girocollo in fleece Essential – Bebè (12-24 mesi)
29% di sconto
Nike Tech
Nike Tech Pantaloni jogger in fleece – Uomo
Nike Tech
Pantaloni jogger in fleece – Uomo
30% di sconto
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Ragazza
Nike Pro Fleece
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Ragazza
30% di sconto
Atlético de Madrid Strike – Terza
Atlético de Madrid Strike – Terza Tuta da calcio in maglia Nike Dri-FIT Total 90 – Uomo
Materiali riciclati
Atlético de Madrid Strike – Terza
Tuta da calcio in maglia Nike Dri-FIT Total 90 – Uomo
30% di sconto
Jordan Sport JAM
Jordan Sport JAM Pantaloni da riscaldamento – Uomo
Materiali riciclati
Jordan Sport JAM
Pantaloni da riscaldamento – Uomo
30% di sconto
FC Barcelona – Terza
FC Barcelona – Terza Track pants da calcio in tessuto Nike Total 90 – Uomo
Materiali riciclati
FC Barcelona – Terza
Track pants da calcio in tessuto Nike Total 90 – Uomo
30% di sconto
Paris Saint-Germain Strike – Terza
Paris Saint-Germain Strike – Terza Pantaloni da calcio in maglia Nike Dri-FIT Total 90 – Uomo
Materiali riciclati
Paris Saint-Germain Strike – Terza
Pantaloni da calcio in maglia Nike Dri-FIT Total 90 – Uomo
30% di sconto
Nike Stride
Nike Stride Giacca da training Repel UV – Bambino/a
Materiali riciclati
Nike Stride
Giacca da training Repel UV – Bambino/a
30% di sconto
Paris Saint-Germain Strike – Quarta
Paris Saint-Germain Strike – Quarta Tuta da calcio Jordan Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Paris Saint-Germain Strike – Quarta
Tuta da calcio Jordan Dri-FIT – Ragazzo/a
30% di sconto
Nike Club
Nike Club Tuta in tessuto – Uomo
Nike Club
Tuta in tessuto – Uomo
30% di sconto
Nike Sportswear Tech
Nike Sportswear Tech Track jacket in maglia Dri-FIT Shori – Uomo
Materiali riciclati
Nike Sportswear Tech
Track jacket in maglia Dri-FIT Shori – Uomo
25% di sconto
Kobe
Kobe Pantaloni da basket in fleece Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Kobe
Pantaloni da basket in fleece Dri-FIT – Uomo
30% di sconto
Chelsea FC Strike – Terza
Chelsea FC Strike – Terza Pantaloni da calcio in maglia Nike Dri-FIT Total 90 – Uomo
Materiali riciclati
Chelsea FC Strike – Terza
Pantaloni da calcio in maglia Nike Dri-FIT Total 90 – Uomo
30% di sconto
Nike Air
Nike Air Track pants in tessuto – Ragazzo/a
Nike Air
Track pants in tessuto – Ragazzo/a
30% di sconto

Tute per il Nike Black Friday: potenzia il tuo allenamento

Con il sole o con la pioggia, lo sport non si ferma mai. E anche tu puoi continuare ad allenarti grazie alle tute del Nike Black Friday, progettate per tenerti al caldo e farti sentire a tuo agio in ogni stagione. Scopri le silhouette essenziali realizzate per agevolare i movimenti e vestirsi comodamente a strati. In più, i tessuti innovativi lasciano respirare la pelle. Esplora l'ampia gamma di vestibilità e stili pensati per atleti e atlete di ogni età e corporatura.


Prova la freschezza del tessuto Nike Dri-FIT


Corsa, calcio o atletica leggera: fare sport significa sudare. Le tute della selezione per il Nike Black Friday sono dotate dell'innovativa tecnologia Nike Dri-FIT, la stessa che usiamo per gli sportivi e le sportive professionisti. Il tessuto traspirante allontana l'umidità, facendola evaporare rapidamente. In aggiunta, le trame traspiranti permettono all'aria di circolare, aiutandoti a disperdere il calore in eccesso. Il risultato? Pelle fresca e asciutta più a lungo, per allenarti al meglio.


Dai il tuo massimo


Per contribuire alle vittorie della tua squadra, devi prepararti ad affrontare qualsiasi condizione meteo. Le tute del Black Friday Nike con fit aerodinamico ti risparmiano distrazioni inutili. Lasciati conquistare dai piccoli dettagli che fanno la differenza, come la zip alla caviglia per mettere e togliere i pantaloni in un lampo oppure i bordi a costine per tenere la tuta ben ferma. Quando il clima diventa particolarmente freddo, punta sui capi avvolgenti da indossare sotto la tua divisa.


Esalta le tue performance


Quando si parla di velocità, ogni grammo conta. E le tute del Black Friday Nike sono al tuo fianco: i tessuti leggeri e confortevoli ti tengono al caldo, senza appesantirti. E se inizi a sudare, le fodere in mesh lasciano passare l'aria. Le zone di ventilazione strategiche offrono ulteriore raffreddamento proprio dove ne hai più bisogno. Non possono mancare le tasche con zip per portare con te snack, smartphone e oggetti personali mentre sei fuori casa.


Ispira le prossime generazioni


Noi di Nike crediamo che gli atleti e le atlete in erba meritino gli stessi capi degli sportivi e delle sportive professionisti. Ecco perché tra le tute del Black Friday Nike trovi anche le taglie più piccole, realizzate con gli stessi tessuti resistenti dei modelli per adulti. Inoltre, la flessibilità è totale, per aiutarli a muoversi in libertà, mentre il fleece è morbidissimo a contatto con il corpo e liscio all'esterno. E grazie alla fascia elastica in vita, la tuta sta sempre al suo posto.