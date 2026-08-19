Tute per il Nike Black Friday: potenzia il tuo allenamento
Con il sole o con la pioggia, lo sport non si ferma mai. E anche tu puoi continuare ad allenarti grazie alle tute del Nike Black Friday, progettate per tenerti al caldo e farti sentire a tuo agio in ogni stagione. Scopri le silhouette essenziali realizzate per agevolare i movimenti e vestirsi comodamente a strati. In più, i tessuti innovativi lasciano respirare la pelle. Esplora l'ampia gamma di vestibilità e stili pensati per atleti e atlete di ogni età e corporatura.
Prova la freschezza del tessuto Nike Dri-FIT
Corsa, calcio o atletica leggera: fare sport significa sudare. Le tute della selezione per il Nike Black Friday sono dotate dell'innovativa tecnologia Nike Dri-FIT, la stessa che usiamo per gli sportivi e le sportive professionisti. Il tessuto traspirante allontana l'umidità, facendola evaporare rapidamente. In aggiunta, le trame traspiranti permettono all'aria di circolare, aiutandoti a disperdere il calore in eccesso. Il risultato? Pelle fresca e asciutta più a lungo, per allenarti al meglio.
Dai il tuo massimo
Per contribuire alle vittorie della tua squadra, devi prepararti ad affrontare qualsiasi condizione meteo. Le tute del Black Friday Nike con fit aerodinamico ti risparmiano distrazioni inutili. Lasciati conquistare dai piccoli dettagli che fanno la differenza, come la zip alla caviglia per mettere e togliere i pantaloni in un lampo oppure i bordi a costine per tenere la tuta ben ferma. Quando il clima diventa particolarmente freddo, punta sui capi avvolgenti da indossare sotto la tua divisa.
Esalta le tue performance
Quando si parla di velocità, ogni grammo conta. E le tute del Black Friday Nike sono al tuo fianco: i tessuti leggeri e confortevoli ti tengono al caldo, senza appesantirti. E se inizi a sudare, le fodere in mesh lasciano passare l'aria. Le zone di ventilazione strategiche offrono ulteriore raffreddamento proprio dove ne hai più bisogno. Non possono mancare le tasche con zip per portare con te snack, smartphone e oggetti personali mentre sei fuori casa.
Ispira le prossime generazioni
Noi di Nike crediamo che gli atleti e le atlete in erba meritino gli stessi capi degli sportivi e delle sportive professionisti. Ecco perché tra le tute del Black Friday Nike trovi anche le taglie più piccole, realizzate con gli stessi tessuti resistenti dei modelli per adulti. Inoltre, la flessibilità è totale, per aiutarli a muoversi in libertà, mentre il fleece è morbidissimo a contatto con il corpo e liscio all'esterno. E grazie alla fascia elastica in vita, la tuta sta sempre al suo posto.