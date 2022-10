Celebra i progressi delle ragazze nello sport, non solo le vittorie

Gli esperti affermano che le ragazze danno il meglio a livello fisico, mentale, emotivo e sociale quando hanno la possibilità di giocare. Tuttavia, ancora oggi, la percentuale delle ragazze che abbandonano lo sport è doppia rispetto a quella dei ragazzi. Nell'ambito della collaborazione di Nike con i partner e gli esperti della community per invertire questa tendenza, abbiamo creato la guida Come allenare le ragazze: una risorsa per aiutare i mentor a incoraggiare e supportare le giovani atlete.



Vedere se stessi migliorare in un ambito qualsiasi è qualcosa di incredibilmente potente. Le ragazze vogliono allenatori che le aiutino a vivere in simbiosi con i loro progressi, indipendentemente dal risultato della partita. È in questo modo che si impara, ed è questo il vero significato dello sport. Ogni colpo, passaggio, scatto o tiro rappresentano un elemento di rafforzamento. Lo stesso accade per ogni bersaglio non centrato, passo falso, tiro sbilenco o errore.



Nel coaching, si parla di "approccio ispirato alla padronanza", una serie di tecniche che promuovono la motivazione e l’impegno, sviluppano capacità atletiche e riducono l'ansia. I coach che utilizzano un approccio ispirato alla padronanza creano opportunità perché i giovani siano realmente coinvolti e assumano la padronanza dell'apprendimento. Un coach con un approccio ispirato alla padronanza si concentra sui seguenti aspetti:



Cose che un atleta è in grado di controllare: i coach che si concentrano su ciò che un atleta può controllare, come impegnarsi, provare cose nuove e confrontarsi con qualcosa di difficile, aiutano l'atleta a sviluppare gli elementi fondamentali alla base delle prestazioni, non solo a concentrarsi sul risultato finale. Concentrarsi su ciò che possono controllare aiuta inoltre gli atleti a riconoscere il modo in cui plasmano il loro percorso e il tipo di giocatore che diventano.



Piccole vittorie: nessuno prende una racchetta da tennis e diventa Serena Williams da un giorno all'altro. E se una ragazza a digiuno di tennis si paragonasse a Serena, o anche solo alla migliore giocatrice della sua squadra, il confronto sarebbe sicuramente deludente. Al contrario, se la giocatrice celebra tutti i piccoli successi, la prima volta che la palla supera la rete, lo scambio più lungo, la prima volta che riesce a rispondere a un servizio difficile, rimarrà motivata e continuerà ad apprendere.



Riprendersi dopo gli errori: le ragazze spesso interiorizzano gli errori in modo diverso rispetto ai ragazzi, li vivono spesso in modo più personale, il che può portarle a un abbandono più rapido per evitare lo scoramento. Capire come affrontare mentalmente gli errori aiuta le ragazze ad acquisire fiducia, a concentrarsi sul prossimo match e a divertirsi.



Le ragazze hanno bisogno di sapere che stanno progredendo, non solo in termini di vittorie e sconfitte, ma anche di abilità apprese. Nessuno nasce con un trofeo tra le mani. Il miglioramento richiede tempo e ciò significa che è importante festeggiare le conquiste quotidiane (sviluppo delle abilità, impegno, incoraggiamento e lavoro di squadra) tanto quanto le partite vinte e i gol segnati.