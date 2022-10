Rendere gli spazi sportivi adatti alle ragazze

Gli esperti affermano che le ragazze danno il meglio a livello fisico, mentale, emotivo e sociale quando hanno la possibilità di giocare. Tuttavia, ancora oggi, la percentuale delle ragazze che abbandonano lo sport è doppia rispetto a quella dei ragazzi. Nell'ambito della collaborazione di Nike con i partner e gli esperti della community per invertire questa tendenza, abbiamo creato la guida Come allenare le ragazze: una risorsa per aiutare i mentor a incoraggiare e supportare le giovani atlete.



La realtà è che le attrezzature e gli spazi sportivi solitamente non sono progettati per le ragazze. E questo viene involontariamente sottolineato in molti modi. Dover attraversare il parco per trovare un bagno o indossare uniformi dismesse delle squadre maschili sottolinea il fatto che le atlete sono messe in secondo piano. Anche le attrezzature protettive non sempre sono pensate per le ragazze e possono finire per far male, essere scomode e talvolta persino poco sicure.



Le ragazze si ritrovano spesso a doversi arrangiare e questo influenza negativamente la loro esperienza sportiva.



Le ragazze hanno bisogno di attrezzature specifiche, abbigliamento adatto, spazi vicini, puliti e sicuri per gestire le esigenze igieniche, oltre ad allenamenti programmati in luoghi e orari tali da non mettere a repentaglio la loro sicurezza fisica. Questo non significa necessariamente costruire strutture speciali, ma offrire un'esperienza sicura e confortevole prendendo in considerazione certe particolari esigenze quando pianifichi le location e gli allenamenti.



Tieni presente che molte ragazze non sono incoraggiate a fare sport. Il semplice fatto di essersi presentate è per loro un rischio, quindi è estremamente importante garantire un ambiente positivo e sano che le faccia sentire al sicuro e permetta loro di divertirsi.