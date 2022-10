Fare in modo che le ragazze continuino a praticare sport

Le ragazze vogliono fare sport. Vogliono muoversi, competere, rischiare e sentirsi parte di qualcosa. Si tratta di invogliarle, accertarsi che abbiano l'attrezzatura giusta (come bra ed elastici per capelli) e mantenere vivo il loro interesse, cosa che richiede un po' di impegno.



Gli esperti affermano che le ragazze rendono meglio fisicamente, mentalmente, emotivamente e socialmente quando hanno la possibilità di giocare. Eppure, le vediamo abbandonare lo sport a un ritmo doppio rispetto ai ragazzi. Per le ragazze delle comunità urbane e le ragazze di colore, i numeri sono ancora peggiori.



La buona notizia è che tutti possiamo dare il nostro contributo per incoraggiarle a fare sport e a non smettere. Per creare un legame forte e positivo tra le ragazze e lo sport, sono necessari alcuni elementi fondamentali:



I modelli di riferimento sono altrettanto importanti, come ad esempio i coach donne e persone nella loro vita che celebrano le atlete. Le ragazze che possono contare su questi elementi sono più propense a continuare a fare sport man mano che crescono.





Infine, per spingerle a proseguire nello sport, dobbiamo creare una cultura sportiva in grado di includerle e celebrarle. Per farlo, bisogna partire dalla cultura che creiamo all'interno delle nostre squadre.



Nike sta collaborando con partner ed esperti per invertire la tendenza di abbandono dello sport. A tal proposito, gli adulti che fanno parte della vita delle ragazze possono rivelarsi dei potenti alleati, creando esperienze positive in campo, in pista e in qualunque altro luogo in cui le giovani atlete si danno da fare. Abbiamo creato questa guida come punto di partenza per tutti. Se stai cercando altri consigli, dai un'occhiata a queste schede di suggerimenti.