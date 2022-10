Incoraggiare le ragazze a formare dei legami nello sport

Gli esperti affermano che le ragazze danno il meglio a livello fisico, mentale, emotivo e sociale quando hanno la possibilità di giocare. Tuttavia, ancora oggi, la percentuale delle ragazze che abbandonano lo sport è doppia rispetto a quella dei ragazzi. Nell'ambito della collaborazione di Nike con i partner e gli esperti della community per invertire questa tendenza, abbiamo creato la guida Come allenare le ragazze: una risorsa per aiutare i mentor a incoraggiare e supportare le giovani atlete.



Lo sport è uno strumento potente per vari motivi: per le lezioni che si apprendono, per la sicurezza in se stessi che si acquisisce e per i legami che si instaurano. Quando fanno sport, le ragazze imparano dai coetanei, dai coach, dai genitori e dagli altri operatori che plasmano il loro sviluppo come atlete* e compagne di squadra per tutta la vita.



Gli esperti della Women's Sports Foundation hanno chiesto alle ragazze che cosa amano dello sport. Al primo posto? Fare amicizia e sentirsi parte di una squadra. Un altro aspetto importante emerso dal loro lavoro è che, quando una ragazza apprezza il suo coach, è più probabile che continui a giocare in futuro. Prendersi il tempo necessario per conoscere le ragazze una ad una, dare priorità agli esercizi di squadra e assicurarsi che nei lavori di coppia cambino sempre partner sono un ottimo modo per iniziare.



I coach più influenti, in tutti gli sport e a tutti i livelli, sono quelli che allenano le persone, non i giocatori. Le figure coinvolte nello sport possono risultare tra le più importanti nella vita di una ragazza. Per coinvolgerle nello sport e far sì che continuino ad allenarsi, bisogna cercare di creare connessioni positive non solo tra le giocatrici, ma anche tra queste e il coach.