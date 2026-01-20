In che modo l'attività fisica riduce lo stress?

"Secondo una ricerca svolta sia sulla risposta fisiologica che tramite un sondaggio condotto tra i partecipanti, l'attività fisica regolare modifica il modo in cui il corpo e il cervello reagiscono allo stress", afferma Gregory Gordon, MA, CSCS, MATRx e fondatore di Exercise Intelligence.

Quando ti alleni, la frequenza cardiaca aumenta. Il maggior apporto sanguigno in tutto il corpo consente di fornire ossigeno e nutrienti ai muscoli contratti e agli organi vitali, compreso il cervello. Alcuni studi hanno individuato un legame tra lo stress cronico e un minore afflusso di sangue al cervello, soprattutto in regioni cerebrali legate alla gestione delle emozioni, come la corteccia prefrontale. Si ritiene che l'esercizio fisico, aumentando l'afflusso di sangue al cervello, consenta di contrastare gli effetti negativi dello stress cronico: tutto questo aiuta il cervello a gestire in modo più efficace le emozioni, incluso lo stress.

L'esercizio fisico, inoltre, favorisce il rilascio di molecole in grado di aumentare l'attività cerebrale, come il fattore neurotrofico derivato dal cervello (BDNF), le endorfine e altri neurotrasmettitori del benessere, come serotonina e dopamina.



Proteine come il BDNF contribuiscono alla salute dei neuroni e favoriscono la formazione di nuovi neuroni, in un processo noto come neurogenesi. La neurogenesi influisce direttamente sull'ippocampo, cioè sulla regione cerebrale associata all'apprendimento, alla memoria e alla gestione di ansia e stress.



Lo stress riduce la neurogenesi negli adulti, il che comporta una riduzione delle dimensioni e della funzionalità dell'ippocampo. A sua volta, questo fenomeno determina un aumento dei livelli di stress e può causare patologie come la depressione. Alcuni studi effettuati tramite risonanza magnetica indicano che il volume dell'ippocampo delle persone affette da depressione grave è minore rispetto a quello delle persone che non presentano questo disturbo.



Gli esercizi aerobici, come la corsa, hanno dimostrato di avere un effetto particolarmente positivo sull'ippocampo. In uno studio condotto nel 2022 per determinare se l'esercizio aerobico abbia effetti sulla memoria episodica nella tarda età adulta è stato scoperto che, svolgendo attività fisica 3 volte a settimana per 15-90 minuti, è possibile migliorare la memoria episodica in un periodo di circa sei mesi.



Il rilascio di endorfine che si verifica durante l'esercizio aiuta a gestire lo stress. Si tratta di analgesici naturali. Quando si legano ai recettori oppioidi del cervello, le endorfine riducono la sensazione di dolore e producono un senso di felicità. Mai provata la cosiddetta "euforia del runner"? Ecco da dove proviene.



Anche altri neurotrasmettitori del benessere rilasciati durante la corsa, come dopamina e serotonina, contribuiscono a combattere lo stress. Questi neurotrasmettitori regolano i sistemi del piacere e della ricompensa del cervello, regolando l'umore e creando una sensazione di fiducia nel futuro. Lo stress cronico riduce i livelli di dopamina nel cervello, ma l'esercizio fisico può aiutare a ripristinarli.



Con il tempo, l'esercizio regolare può infatti rimodellare il cervello. Un maggior numero di ricettori disponibili porta a livelli più elevati di dopamina in circolo. Provare più felicità e meno stress diventa più semplice.

"Dal punto di vista psicologico, l'esercizio fisico riduce efficacemente lo stress percepito, anche in coloro che di base non rispettano le linee guida sull'attività fisica", afferma Gordon. "Le persone che hanno partecipato a questi studi hanno riferito che, praticando attività fisica in modo costante, hanno sentito un minor senso di oppressione, hanno dormito meglio e sono riuscite a riprendersi più velocemente in seguito a situazioni stressanti emerse durante la vita quotidiana".



Durante uno studio pubblicato nel 2014, alcuni ricercatori hanno misurato la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, il cortisolo e l'umore (quest'ultimo tramite dichiarazioni personali) di un gruppo di partecipanti prima e dopo un'attività stressante. I partecipanti che svolgevano regolarmente esercizio fisico hanno mantenuto una frequenza cardiaca minore e una maggiore stabilità dell'umore per tutta la durata dell'esperimento. I ricercatori hanno quindi concluso che l'esercizio fisico può migliorare la resilienza emotiva e la capacità di reagire allo stress.