10 vantaggi degli esercizi a corpo libero secondo gli esperti

Eseguire stretching a corpo libero quotidianamente può migliorare in modo naturale l'ampiezza di movimento delle articolazioni e aumentare la flessibilità dei muscoli, aiutando l'atleta a ottenere il massimo da ogni esercizio durante l'allenamento. Quando non si muovono con la stessa frequenza, articolazioni e muscoli possono irrigidirsi nel tempo.

Esistono due approcci principali per lo stretching: dinamico e statico. Lo stretching dinamico implica il movimento attivo delle articolazioni e in genere è consigliato prima dell'esercizio, poiché riscalda i muscoli e migliora il flusso sanguigno, secondo quanto afferma la Cleveland Clinic. Lo stretching statico invece è ideale per il defaticamento post-allenamento, perché prevede di mantenere una posizione per alcuni secondi, in modo da contribuire a rilassare il muscolo.

Infatti, uno studio del 2017 pubblicato su Sports Medicine ha riscontrato che lo stretching dinamico è un'attività di pre-allenamento ideale, perché aumenta l'ampiezza di movimento articolare e migliora la forza e la potenza muscolare. Uno studio del 2012 pubblicato su Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports ha inoltre suggerito che lo stretching statico può compromettere le prestazioni ed è sconsigliato nella routine di riscaldamento.

Secondo la National Academy of Sports Medicine, incorporare lo stretching negli allenamenti di mobilità e flessibilità può ridurre il rischio di infortuni, evitare il dolore, prevenire gli squilibri muscolari e perfino migliorare la postura (su questo punto ci soffermeremo più avanti).

Lo stretching a corpo libero per mobilità e flessibilità prevede diversi piani di movimento del corpo. Assicurati di includere lo stretching nel riscaldamento o defaticamento per favorire la salute delle articolazioni e la flessibilità dei muscoli durante l'esercizio fisico.