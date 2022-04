10 vantaggi degli esercizi a corpo libero secondo gli esperti

Rafforzare ulteriormente il core, ovvero la zona del tronco, non è solo essenziale per le prestazioni atletiche: è anche un elemento chiave per migliorare l'equilibrio e la consapevolezza del corpo, che a loro volta possono contribuire alla prevenzione degli infortuni e al conseguente recupero.

"Gli esercizi a corpo libero sono ottimi per il rafforzamento del core, perché i muscoli addominali sono sempre coinvolti come gruppo muscolare principale o secondario", afferma Walker. "Se non vengono attivati come muscoli principali in una variante di plank, lavorano costantemente durante la stabilizzazione di movimenti quali squat, affondi, piegamenti e trazioni. Con tutti questi esercizi il core si rafforza".

Secondo uno studio del 2019 pubblicato sul Journal of Athletic Training, allenare la stabilità del core può migliorare la biomeccanica di arti inferiori e tronco e quindi prevenire gli infortuni correlati all'attività sportiva. Analogamente, uno studio sistematico del 2018 pubblicato su Physical Therapy in Sport ha anche riscontrato che una ridotta stabilità del core è associata a infortuni delle estremità inferiori in atleti sani.

Il core viene attivato anche durante movimenti unilaterali, secondo quanto afferma Walker. Ad esempio, quando esegui uno step up una gamba sostiene l'intero peso del corpo, spiega Walker. Questo costringe il corpo a usare i muscoli del core per stabilizzare e sostenere il movimento. Inoltre, Walker aggiunge: "I nostri sensi motori vengono sviluppati per migliorare la coordinazione."