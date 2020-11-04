Come eseguire correttamente lo split squat e perché inserirlo nella tua routine

Lo split squat può aiutarti a sviluppare forza e resistenza di glutei e quadricipiti, oltre ad attivare addominali e obliqui. Segui Betina Gozo, Nike Master Trainer, mentre spiega come eseguire correttamente lo split squat e perché dovresti aggiungerlo al tuo prossimo allenamento gambe.



Potrebbe sembrarti un affondo e assomigliare a uno squat, ma lo split squat è un movimento a sé con benefici molto specifici. A differenza dell'affondo, si tratta di un esercizio statico (si inizia e si finisce in posizione stabile invece di eseguire le ripetizioni muovendo i piedi o camminando) che si concentra principalmente sulla gamba anteriore. Consideralo come un air squat a gambe divaricate. La Nike Master Trainer Betina Gozo spiega cosa occorre sapere su questo esercizio.