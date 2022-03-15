Il sollevamento pesi aiuta a bruciare i grassi?

Non tutti gli allenamenti bruciano lo stesso numero di calorie. Determinati workout (prevalentemente ad alta intensità, come i kettlebell swing o gli scatti) possono innescare nel corpo i benefici dell'effetto afterburn, che provoca una risposta continua del corpo al picco della frequenza cardiaca. Secondo la National Academy of Sports Medicine, tra i vantaggi di questa risposta fisiologica ci sono un aumento prolungato del tasso metabolico e una moderata perdita di grasso.

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Allenamenti ad alta intensità e workout con i pesi non sono la stessa cosa ed è importante capire la differenza tra i due. L'allenamento a intervalli ad alta intensità (o HIIT) richiede sforzi rapidi e intesi, mentre l'allenamento con i pesi può essere più metodico, con periodi di riposo più lunghi tra le ripetizioni, come accade con gli stacchi da terra o gli squat. Entrambi gli approcci sono validi.



Da uno studio del 2000 pubblicato sull'International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, ad esempio, è emerso che sollevare pesi aveva fatto aumentare il tasso metabolico basale (BMR) delle partecipanti del 4,2%. Misurato nuovamente il giorno dopo, il BMR rimaneva elevato, così come l'ossidazione dei grassi a riposo. Tali risultati suggeriscono che allenarsi con i pesi provoca una risposta simile, seppur minore, all'effetto afterburn.